PEKÍN, 26 Nov. – Las autoridades chinas han manifestado este jueves su rechazo al plan estadounidenses de imponer nuevos aranceles de hasta el 20% a China, la Unión Europea y otras 14 economías.

A su juicio, esta medida vulneraría las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y perjudicaría el orden económico internacional.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció la víspera su decisión de actuar contra «determinadas prácticas manufactureras» de las economías señaladas, a las que atribuye desequilibrios comerciales y restricciones a las exportaciones estadounidenses. En este sentido publicaría las conclusiones de una investigación realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

«ACTO ATÍPICO»

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, ha calificado la investigación de «acto típico de unilateralismo» que «socava gravemente el orden económico internacional y las reglas de la OMC», al tiempo que ha reiterado que China «lo rechaza enérgicamente».

Asimismo, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua, ha instado a Washington a rectificar su actuación y resolver las diferencias mediante el diálogo y las consultas.

En esta línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Guo Jiakun, ha subrayado que «las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes» y ha defendido que las discrepancias entre ambos países deberían abordarse mediante negociaciones basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

También ha rechazado que la denominada «sobrecapacidad» se utilice como justificación para la manipulación política y ha pedido aplicar los consensos alcanzados por los dos jefes de Estado para preservar la estabilidad de las relaciones económicas bilaterales.

(Con infomación de Europa Press)

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