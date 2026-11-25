SANTO DOMINGO.- La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.4 % en octubre de 2026, mientras que la expansión acumulada durante enero-octubre alcanzó el 4.7 %, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
El resultado estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de la construcción, la manufactura local y las actividades de servicios, que mostraron un desempeño favorable durante el período.
CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURA IMPULSAN EL CRECIMIENTO
La construcción encabezó el crecimiento sectorial con una expansión de 15.6 %, apoyada en proyectos de inversión privada y obras de infraestructura pública. El crédito destinado a esta actividad aumentó 14.9 % interanual, equivalente a más de RD$24,000 millones adicionales.
La manufactura local creció 6.8 %, favorecida por la producción de minerales no metálicos y productos metálicos, mientras que las zonas francas avanzaron 2.6 %, impulsadas por las exportaciones de tabaco manufacturado y productos eléctricos e industriales.
TURISMO Y SERVICIOS MANTIENEN DINAMISMO
El sector hoteles, bares y restaurantes registró un crecimiento de 7.8 %. En octubre llegaron al país 627,015 turistas, un incremento de 5.7 % respecto al mismo mes de 2025. Entre enero y octubre, los visitantes internacionales alcanzaron 7,760,264, para un aumento de 8.3 %.
También sobresalieron energía y agua (8.5 %), servicios financieros (6.3 %), comercio (5.5 %), transporte y almacenamiento (5.5 %) y enseñanza (4.7 %).
La intermediación financiera creció 6.3 %, mientras que el crédito total al sector privado aumentó 7.1 %. El sector agropecuario avanzó 1.3 % en octubre y acumuló un crecimiento de 1.6 %.
En contraste, la minería experimentó una contracción de 13.6 %.
CRECIMIENTO SUPERA PROYECCIONES
El Banco Central destacó que el crecimiento acumulado de 4.7 % supera ligeramente las proyecciones para 2026 del Gobierno (4.5 %), el FMI (4.6 %) y la CEPAL (4.4 %).
De mantenerse este ritmo, la economía dominicana cerraría el año por encima del crecimiento regional estimado en 2.4 % y más que duplicaría el resultado de 2025.
an/am
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…
lidiando estos datos… con tantos vaivenes… no puede imaginarse… de las realidedes, donde… la economia es… como una escalera… donde, para elevarse… no se puede brincar… escalones… pues, en este momento… con el narcoPRMismo… gobernando, están ocurriendo… milagros, hasta… impredecibles… crece, crece y sigue… creciendo y el pueblo… llevandóselo ‘er’ diablo… oiga, mi hermano… tírese a las calles… pregunte si hay..
… efectivos en las calles… si no recibe ‘boches’… la biblia, no es… el libro sagrado… de la cristiandad… comprendes!…