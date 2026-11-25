SANTO DOMINGO.- La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.4 % en octubre de 2026, mientras que la expansión acumulada durante enero-octubre alcanzó el 4.7 %, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de la construcción, la manufactura local y las actividades de servicios, que mostraron un desempeño favorable durante el período.

CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURA IMPULSAN EL CRECIMIENTO

La construcción encabezó el crecimiento sectorial con una expansión de 15.6 %, apoyada en proyectos de inversión privada y obras de infraestructura pública. El crédito destinado a esta actividad aumentó 14.9 % interanual, equivalente a más de RD$24,000 millones adicionales.

La manufactura local creció 6.8 %, favorecida por la producción de minerales no metálicos y productos metálicos, mientras que las zonas francas avanzaron 2.6 %, impulsadas por las exportaciones de tabaco manufacturado y productos eléctricos e industriales.

TURISMO Y SERVICIOS MANTIENEN DINAMISMO

El sector hoteles, bares y restaurantes registró un crecimiento de 7.8 %. En octubre llegaron al país 627,015 turistas, un incremento de 5.7 % respecto al mismo mes de 2025. Entre enero y octubre, los visitantes internacionales alcanzaron 7,760,264, para un aumento de 8.3 %.

También sobresalieron energía y agua (8.5 %), servicios financieros (6.3 %), comercio (5.5 %), transporte y almacenamiento (5.5 %) y enseñanza (4.7 %).

La intermediación financiera creció 6.3 %, mientras que el crédito total al sector privado aumentó 7.1 %. El sector agropecuario avanzó 1.3 % en octubre y acumuló un crecimiento de 1.6 %.

En contraste, la minería experimentó una contracción de 13.6 %.

CRECIMIENTO SUPERA PROYECCIONES

El Banco Central destacó que el crecimiento acumulado de 4.7 % supera ligeramente las proyecciones para 2026 del Gobierno (4.5 %), el FMI (4.6 %) y la CEPAL (4.4 %).

De mantenerse este ritmo, la economía dominicana cerraría el año por encima del crecimiento regional estimado en 2.4 % y más que duplicaría el resultado de 2025.

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