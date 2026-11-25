SANTO DOMINGO. – El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de Fuerza del Pueblo, afirmó que la política monetaria aplicada durante 2026 por el Banco Central (BC) dominicano no ha logrado contener la inflación.

Señaló que ese resultado se produjo pese a que el crecimiento del dinero en circulación se situó por debajo de las proyecciones oficiales.

Ng Cortiñas señaló que el Programa Monetario de este año proyectaba un incremento del medio circulante de entre 13 y 15 %, y de entre 12 y 14 % para la oferta monetaria ampliada.

Sin embargo, indicó que los aumentos registrados hasta noviembre fueron de 6,4, 7,5 y 8%, respectivamente.

Sostuvo que esa desaceleración no se tradujo en una reducción de los precios, pues la inflación interanual alcanzó el 5,14 %, por encima del límite superior de la meta establecida por el Banco Central, de 4%, con un margen de un punto porcentual.

MENOR LIQUIDEZ Y PRESIONES INFLACIONARIAS

De acuerdo con sus cifras, la oferta monetaria aumentó RD$172,431 millones, unos RD$63,000 millones menos que el alza notificada en igual período del año anterior.

También indicó que, descontada la inflación, el medio circulante apenas creció 1,2 %, mientras los depósitos a la vista redujeron su ritmo de expansión de 7,9 a 5,7 %.

A juicio de Ng Cortiñas, estos indicadores reflejan una menor disponibilidad de recursos para los hogares y las empresas, sin que se haya alcanzado la estabilidad de precios esperada.

CUESTIONA POLÍTICA FISCAL

El dirigente de Fuerza del Pueblo atribuyó la persistencia de la inflación a factores relacionados con la oferta y a decisiones fiscales, y no exclusivamente a la cantidad de dinero en circulación.

En ese sentido, señaló que la política monetaria restrictiva coincide con una elevación del gasto público de RD$95,100 millones mediante modificaciones presupuestarias.

Agregó que el déficit fiscal se aproxima al 4,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el BC recurre a instrumentos de mayor plazo y costo para retirar liquidez del sistema financiero.

Según explicó, el Presupuesto General del Estado de 2027 contempla RD$44,600 millones para la recapitalización del BC.

Ng Cortiñas concluyó que la combinación de restricciones monetarias y expansión del gasto público genera costos que terminan trasladándose a los hogares y las empresas, tanto por las presiones sobre los precios como por las obligaciones fiscales futuras.

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