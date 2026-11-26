SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que deportó este miércoles a 2,431 ciudadanos haitianos por los pasos fronterizos formales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, como resultado de los operativos de control migratorio realizados en distintas provincias del país.

Durante la jornada, desarrollada en coordinación con las fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado, también fueron detenidos 1,999 extranjeros en condición migratoria irregular, quienes no portaban documentos que les permitieran permanecer legalmente en territorio dominicano.

Los extranjeros fueron trasladados a los centros de procesamiento de la institución, donde se realizaron los procedimientos de verificación e investigación correspondientes para determinar su situación migratoria y proceder con las deportaciones.

DAJABÓN, INDEPENDENCIA Y SANTO DOMINGO

La DGM informó que las intervenciones dejaron 322 detenciones en la provincia Dajabón, 180 en Independencia y 174 en Santo Domingo.

Los operativos comenzaron desde las primeras horas de la madrugada y se extendieron por las regiones Norte, Sur y Este, así como por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, incluyendo sectores urbanos, zonas agrícolas y diferentes parajes.

OPERATIVOS CONJUNTOS

Las acciones contaron con el respaldo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, además del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Policía Nacional.

La institución indicó que los procedimientos se ejecutaron en cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04 y su reglamento de aplicación, como parte de las labores permanentes de vigilancia y control de la permanencia de extranjeros en el territorio nacional.

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