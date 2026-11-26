La institución explicó en un comunicado que los establecimientos incurrieron en infracciones a la Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, y a otras normas que regulan la comercialización de productos en el país.

Los negocios sancionados son Pica Pollo Feng, en el Distrito Nacional; Nuevo Chino Joy Import, en Santo Domingo Este; Tienda Importadora Moda Central, en Santo Domingo Norte; Súper Tienda K (Asia), en Santiago; Plaza China Ocoa, en San José de Ocoa; Tienda Shooting Star Mod, en Baní, y Tienda Deseo Mall y Plaza M&Q (Importadora Ming), en Azua.

Pro Consumidor explicó que sus inspectores levantaron actas en cada establecimiento para documentar las irregularidades detectadas.

La entidad manifestó su preocupación por la recurrencia de prácticas comerciales que pueden comprometer los intereses económicos, la seguridad y la salud de los consumidores.

Estas nuevas sanciones se producen en medio de una serie de intervenciones realizadas durante las últimas semanas en establecimientos de capital chino.

La institución aseguró que continuará los operativos de inspección y fiscalización en distintos puntos del país para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.