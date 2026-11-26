MOSCÚ.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso este jueves renovar la estrategia nacional de inteligencia artificial (IA), al considerar que el liderazgo tecnológico ya no depende únicamente de desarrollar sistemas avanzados, sino también de garantizar su integración con las personas y los sectores productivos.

Durante su intervención en la conferencia internacional AI Journey 2026, organizada por el banco ruso Sberbank, Putin recordó que hace casi una década advirtió que el país que alcanzara el liderazgo en inteligencia artificial sería «el amo del mundo».

Sin embargo, sostuvo que el escenario ha cambiado considerablemente y que disponer de las tecnologías más avanzadas ya no garantiza superioridad tecnológica ni desarrollo sostenible a largo plazo.

INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El mandatario explicó que las naciones que aspiren a ocupar posiciones de liderazgo deben asegurar una colaboración eficiente entre las personas y los sistemas autónomos.

Señaló que para alcanzar ese objetivo es necesario adaptar los procesos de gestión, producción, la economía y el ámbito social a las nuevas tecnologías.

Por esa razón, planteó actualizar la estrategia nacional rusa de inteligencia artificial, cuya vigencia se extiende hasta 2036, y encargó esa responsabilidad a la Comisión para el Desarrollo de las Tecnologías de Inteligencia Artificial.

Putin también destacó que Rusia trabaja en la creación de equipos y centros de toma de decisiones especializados en sistemas autónomos y plataformas digitales, así como en estrategias de desarrollo a largo plazo para esos sectores.

AI JOURNEY 2026 EN MOSCÚ

La conferencia AI Journey 2026 se celebra en Moscú del 26 al 28 de noviembre, bajo el lema «IA de nueva magnitud».

El encuentro reúne a especialistas y representantes de distintos sectores para analizar los avances en redes neuronales generativas, agentes inteligentes y robótica, además de sus aplicaciones en la economía, la ciencia, los negocios y la administración pública.

La regulación, la ética y la formación de profesionales en inteligencia artificial también figuran entre los principales temas del foro, considerado uno de los encuentros más importantes de Rusia sobre estas tecnologías.

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