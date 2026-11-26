La situación más crítica se concentra en la Costa Este.

WASHINGTON. — Un complejo sistema meteorológico mantiene hoy bajo alerta a más de 80 millones de residentes en Estados Unidos, interrumpiendo los desplazamientos y celebraciones del Día de Acción de Gracias.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el impacto potencial de los distintos frentes climáticos alcanza a más de 200 millones de habitantes desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico.

La situación más crítica se concentra en la Costa Este, donde se extienden avisos desde Georgia hasta Massachusetts.

La región enfrenta ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora, lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones costeras. Ante la gravedad del pronóstico, los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia para agilizar la respuesta ante posibles cortes de energía y bloqueos viales.

RIESGO DE INUNDACIONES Y NIEVE EN EL INTERIOR

Alrededor de 70 millones de personas se encuentran bajo advertencias o vigilancias específicas por inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas en zonas bajas. Simultáneamente, el descenso de las temperaturas ha generado alertas invernales en el Medio Oeste y el valle de Ohio.

Estados como Misuri, Illinois y partes de Tennessee registran nevadas húmedas que dificultan la visibilidad y tornan peligrosas las principales autopistas del país.

IMPACTO EN LA COSTA OESTE

En el extremo occidental, millones de residentes en California, Oregón y Washington continúan bajo vigilancia meteorológica. Las autoridades locales advierten sobre mareas excepcionalmente altas, oleaje peligroso, precipitaciones intensas y acumulación de nieve en las zonas montañosas.

Las agencias de gestión de emergencias exhortan a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos y carreteras antes de salir. Se prevé que las condiciones adversas persistan durante las próximas horas, complicando el retorno de millones de ciudadanos tras el feriado nacional.

an/am