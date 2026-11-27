La advertencia está contenida Informe sobre el Transporte Marítimo 2026, presentado este jueves.

GINEBRA.– El comercio marítimo mundial registrará un crecimiento nulo en 2026 debido a la incertidumbre económica y los conflictos armados que afectan algunas de las principales rutas internacionales, advirtió este jueves la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En su Informe sobre el Transporte Marítimo 2026, el organismo alertó que las interrupciones en los corredores estratégicos están elevando los costos de transporte, prolongando los tiempos de navegación y generando presiones que podrían encarecer el costo de la vida a nivel mundial.

CONFLICTOS ALTERAN LAS RUTAS COMERCIALES

La UNCTAD estima que el transporte marítimo crecerá un 0% este año, frente al 1,9% registrado en 2025 y el 3,9% de 2024. Para 2027 proyecta una recuperación del 3,2%, condicionada a la evolución de los conflictos internacionales.

Las guerras de Irán y Ucrania han afectado especialmente el estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el canal de Suez y el mar Negro. Estas perturbaciones provocan desvíos de embarcaciones, congestión portuaria y volatilidad en los fletes, que se duplicaron entre enero y agosto.

ORMUZ REGISTRA CAÍDA DEL 95%

Uno de los impactos más severos se observa en el estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otras materias primas estratégicas.

Antes de las interrupciones transitaban unos 120 buques diarios. Sin embargo, a principios de marzo el tráfico, medido en tonelaje bruto, disminuyó aproximadamente un 95%. Más de 20,000 marinos quedaron inicialmente atrapados en el golfo Pérsico.

La inestabilidad en el mar Rojo también ha obligado a numerosas embarcaciones a desviarse por el cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos y costos de navegación.

ADVIERTEN SOBRE AUMENTO DE PRECIOS

El organismo calcula que un incremento sostenido de entre 70% y 80% en los combustibles marítimos elevaría los precios al consumidor un 0.19% mundialmente y hasta un 0.35% en los países más pobres.

La UNCTAD advierte que las economías menos desarrolladas son especialmente vulnerables por su dependencia de las importaciones de alimentos y energía.

Asimismo, recomienda renovar las flotas y utilizar embarcaciones más eficientes, aunque reconoce que la incertidumbre podría retrasar esas inversiones.

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