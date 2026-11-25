El mandatario explicó este miércoles que el Gobierno subsidia RD$470 por cada combo.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del combo navideño del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que contiene 10 productos de la canasta básica por RD$1,000, con el propósito de facilitar el acceso de las familias dominicanas a alimentos de calidad a precios asequibles.

Cada combo contiene cinco libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo entero de cuatro libras, un cartón de 30 huevos, dos libras de papas, 400 gramos de espaguetis, media libra de ajo, un frasco de aceite, dos libras de azúcar y una libra y media de salami.

SUBSIDIO DE RD$470 POR COMBO

El mandatario explicó que el Gobierno subsidia RD$470 por cada combo y trabaja para garantizar que los camiones distribuidores lleguen a los barrios más apartados de los municipios.

Abinader indicó que, aunque la iniciativa fue diseñada para las festividades navideñas, el Gobierno contempla integrarla en el futuro a la oferta regular del Inespre, a fin de ampliar el acceso de la población a una alimentación equilibrada.

DISTRIBUIRÁN 200 MIL UNIDADES

De su lado, el director del Inespre, David Herrera, informó que inicialmente serán distribuidos 200 mil combos en todo el territorio nacional, disponibles en mercados de productores, bodegas móviles, ferias agropecuarias y rutas alimentarias de la institución.

El lanzamiento tuvo lugar en los alrededores del Club de los Billeteros, en Santo Domingo Este, donde decenas de personas acudieron para conocer la iniciativa.

Herrera explicó que cada combo puede alimentar aproximadamente a ocho personas, tomando como referencia un consumo promedio de 1.5 kilos diarios por individuo. Esto representa un costo de RD$125 por persona.

De manera simultánea, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó el lanzamiento del programa en Santiago, como parte de las acciones gubernamentales dirigidas a fortalecer la seguridad alimentaria.

El Gobierno destacó que estas políticas han contribuido a que República Dominicana salga del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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