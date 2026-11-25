Abinader dijo este miércoles que uno de los principales desafíos continúa siendo la prevención.

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana registra 86 feminicidios en lo que va de 2026, una cifra que supera en 31 los casos ocurridos durante el mismo período de 2025, lo que evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres y mantiene en alerta a las autoridades y distintos sectores de la sociedad.

Ante esta realidad, el presidente Luis Abinader reconoció que, pese a los avances alcanzados en las políticas de prevención y protección, todavía queda mucho camino por recorrer para enfrentar este problema.

AMPLÍAN RED DE CASAS DE ACOGIDA

Entre las iniciativas desarrolladas por el Gobierno, el mandatario destacó la expansión de la red nacional de casas de acogida, que pasó de apenas tres establecimientos a cerca de 20.

Estos espacios están destinados a brindar protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo.

Abinader señaló que, más allá de las cifras y los programas implementados, uno de los principales desafíos continúa siendo la prevención y la detección temprana de las situaciones de violencia, a fin de evitar que desemboquen en hechos trágicos.

LLAMA A COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD

Con motivo de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente insistió en que esta problemática no puede enfrentarse exclusivamente desde el Gobierno.

Consideró necesario que toda la sociedad se involucre en la prevención, la denuncia y la protección de las víctimas, mediante un compromiso conjunto que contribuya a reducir la violencia de género y evitar nuevas muertes de mujeres en el país.