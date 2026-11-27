SEÚL.– El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, exigió ampliar el despliegue de armas nucleares tácticas y advirtió que cualquier intento de desconocer la condición nuclear de su país será considerado una «declaración abierta de guerra».

Durante una inspección a instalaciones armamentísticas, realizada el miércoles y divulgada este jueves por la agencia estatal KCNA, Kim afirmó que la capacidad nuclear norcoreana es una realidad y que su reconocimiento constitucional, establecido en 2023, es «absolutamente inviolable».

El mandatario sostuvo que su país no necesita la aprobación de otras naciones y defendió su arsenal atómico como garantía de soberanía y seguridad nacional.

EXPANSIÓN DEL ARSENAL NUCLEAR

Kim ordenó ampliar las aplicaciones de las armas nucleares tácticas, concebidas para diferentes misiones militares, y justificó la medida por las amenazas que atribuye a Corea del Sur y Estados Unidos. También acusó a Washington de promover la adquisición de submarinos de propulsión nuclear entre sus aliados regionales.

La inspección incluyó dos plantas de producción de material nuclear, una recién construida y otra en proceso de ampliación, además de instalaciones de propulsión nuclear y un instituto de investigación armamentística. KCNA no identificó sus ubicaciones.

ALERTA INTERNACIONAL

La visita se produce después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtiera sobre una nueva expansión de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Yongbyon.

Estimaciones citadas por el ministro de Defensa surcoreano sitúan el arsenal norcoreano entre 80 y 120 ojivas nucleares, aunque no existe confirmación oficial.

Seúl expresó preocupación y pidió a Pionyang cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, anunció que reforzará su cooperación militar con Estados Unidos.

SIN ACERCAMIENTO CON TRUMP

Las declaraciones de Kim coinciden con la falta de respuesta pública a una propuesta de reunión del presidente estadounidense Donald Trump durante su reciente visita a China.

Desde el fracaso de las negociaciones de 2019, Corea del Norte ha acelerado su programa nuclear y fortalecido sus relaciones con Rusia y China.

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