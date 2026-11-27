SEÚL.– El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, exigió ampliar el despliegue de armas nucleares tácticas y advirtió que cualquier intento de desconocer la condición nuclear de su país será considerado una «declaración abierta de guerra».
Durante una inspección a instalaciones armamentísticas, realizada el miércoles y divulgada este jueves por la agencia estatal KCNA, Kim afirmó que la capacidad nuclear norcoreana es una realidad y que su reconocimiento constitucional, establecido en 2023, es «absolutamente inviolable».
El mandatario sostuvo que su país no necesita la aprobación de otras naciones y defendió su arsenal atómico como garantía de soberanía y seguridad nacional.
EXPANSIÓN DEL ARSENAL NUCLEAR
Kim ordenó ampliar las aplicaciones de las armas nucleares tácticas, concebidas para diferentes misiones militares, y justificó la medida por las amenazas que atribuye a Corea del Sur y Estados Unidos. También acusó a Washington de promover la adquisición de submarinos de propulsión nuclear entre sus aliados regionales.
La inspección incluyó dos plantas de producción de material nuclear, una recién construida y otra en proceso de ampliación, además de instalaciones de propulsión nuclear y un instituto de investigación armamentística. KCNA no identificó sus ubicaciones.
ALERTA INTERNACIONAL
La visita se produce después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtiera sobre una nueva expansión de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Yongbyon.
Estimaciones citadas por el ministro de Defensa surcoreano sitúan el arsenal norcoreano entre 80 y 120 ojivas nucleares, aunque no existe confirmación oficial.
Seúl expresó preocupación y pidió a Pionyang cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, anunció que reforzará su cooperación militar con Estados Unidos.
SIN ACERCAMIENTO CON TRUMP
Las declaraciones de Kim coinciden con la falta de respuesta pública a una propuesta de reunión del presidente estadounidense Donald Trump durante su reciente visita a China.
Desde el fracaso de las negociaciones de 2019, Corea del Norte ha acelerado su programa nuclear y fortalecido sus relaciones con Rusia y China.
an/am
Yo no se si es que el gordito de north korea no entendera que si El lanza cualquier ataque nuclear su pais sera el primero que desaparecera, estos falsos lideres se creen que los otros paises no tienen conque contestar fuerza con fuerza
SI TODOS LOS PAISES NO PUDEN TENER ARMAS NUCLEARES, LO MEJOR ES QUE NUNGUNO LA TENGA. TIREN ESO EN EL FONDO DEL MAR Y DESTRUYANLA PARA QUE NO LE HAGA DAÑO NI A LOS PECES. TODOS PODEOS VIVIR EN PAZ SIN NINGUN TIPO DE ARMAS. LO QUE LA TIERRA PRODUCE CON EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DA PARA QUE TODOS VIVIMOS EN PAZ Y ARMONIA, SIN IMPORTAR COLOR, RAZA, RELGION, E IDIOLOGIA. ABOGUEMOS POR LA PAZ Y EL CONOCIMIENTO QUE DE QUE ESTAMOS AQUI DE PASO.