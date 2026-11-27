SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano celebró su tradicional concierto de Navidad para clientes corporativos y relacionados con la presentación “Molina y sus Amigos”, una producción que reunió a más de 1,300 invitados en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El espectáculo estuvo encabezado por el maestro José Antonio Molina junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación de Jandy Ventura, Nairoby Duarte, Diomary La Mala, Nathalie Peña-Comas, El Prodigio, el Coro Koribe y el Coro Infantil Caribe.

El repertorio combinó clásicos navideños y composiciones dominicanas en versiones sinfónicas, entre ellas “El Vals de las Flores”, “Joy to the World”, “Adeste Fideles”, “Aguinaldo Dominicano”, “Alegre Vengo” y “Caña Brava”.

Durante la bienvenida, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, agradeció la confianza de los clientes y destacó los vínculos construidos durante generaciones, así como el compromiso de la entidad con el desarrollo nacional.

El ejecutivo expresó su optimismo sobre el futuro del país y reafirmó la disposición del banco de continuar acompañando a sus clientes en sus proyectos y planes de crecimiento.

Al concluir la presentación, los asistentes compartieron en un cóctel en el área frontal del Teatro Nacional, donde participaron empresarios, representantes del sector público y ejecutivos del Grupo Popular.

Entre las personalidades presentes estuvieron el presidente del Consejo de Administración del Banco Popular, Manuel E. Jiménez F.; el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Manuel Grullón Hernández; y su presidente ejecutivo, René Grullón Finet.

También asistieron el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

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