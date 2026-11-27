SANTO DOMINGO.– La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) pondrán en marcha operativos especiales para garantizar la seguridad ciudadana y agilizar la circulación vehicular durante las actividades comerciales del Viernes Negro o Black Friday.

La Policía desplegará alrededor de 1,000 agentes a partir de las 6:00 de la mañana, quienes estarán distribuidos en plazas comerciales, establecimientos, principales avenidas y otros puntos estratégicos donde se prevé una importante concentración de consumidores.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, explicó que en el dispositivo participarán miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) y otras unidades especializadas.

REFUERZAN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

El operativo tiene como objetivo prevenir hechos delictivos, proteger a compradores y comerciantes y garantizar el orden en los principales centros de actividad comercial.

Las autoridades también exhortaron a la población a tomar precauciones al realizar compras por internet, verificar la autenticidad de las ofertas y evitar depósitos anticipados a vendedores cuya identidad o establecimiento no haya sido debidamente comprobado.

DIGESETT AGILIZARÁ LA CIRCULACIÓN VEHICULAR

De manera simultánea, la DIGESETT reforzará sus servicios de regulación y fiscalización del tránsito en las inmediaciones de plazas comerciales, tiendas y principales vías de acceso.

Las medidas estarán dirigidas a prevenir congestionamientos, facilitar la entrada y salida de vehículos, mantener despejadas las intersecciones y garantizar la movilidad de peatones y conductores.

Con estos dispositivos, ambas instituciones buscan reducir los riesgos de accidentes, evitar situaciones de inseguridad y asegurar que las actividades comerciales del Viernes Negro se desarrollen en condiciones de orden y tranquilidad.

of-am