PUNTA CANA. – El Sistema Punta Cana celebró su segundo concierto de música sacra con la participación del Coro Sinfónico de Punta Cana y los Niños Cantores, y anunció su próxima presentación navideña para el 5 de diciembre.

El recital tuvo lugar el domingo 15 de noviembre en la Capilla Jesús Buen Pastor, en Downtown Punta Cana, bajo la dirección de los profesores Manuel Marcano y Francisco Domínguez.

El repertorio incluyó obras de música sacra universal, entre ellas el Lacrimosa, del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. La presentación permitió a niños y jóvenes compartir con el público el resultado de su formación musical.

La próxima actividad, denominada Velada Navideña, será el sábado 5 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en la Parroquia Jesús Maestro, ubicada en El Cortecito, Bávaro.

El concierto reunirá a la Orquesta Sinfónica de El Sistema Punta Cana, el Coro Sinfónico, los Niños Cantores y el Coro de Bávaro Innovation School.

El Sistema Punta Cana es un programa de FUNEYCA que ofrece formación musical gratuita a niños, niñas y jóvenes de Verón-Punta Cana. Inspirado en el legado del maestro José Antonio Abreu, promueve la práctica colectiva de la música como herramienta de inclusión y desarrollo humano.

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