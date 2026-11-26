SANTO DOMINGO, República Dominicana — Con un despliegue de ritmo, tradición y orgullo cultural, inició en la capital dominicana la jornada gratuita de espectáculos conmemorativos por el Día Nacional del Merengue, congregando a cientos de ciudadanos y visitantes en distintos escenarios de la ciudad.

El epicentro de la celebración masiva tiene lugar en la explanada del Monumento Faro a Colón, en Santo Domingo Este, donde desde finales de la tarde comenzó «Merengueros El Festival».

El evento reúne de forma gratuita a más de una veintena de figuras emblemáticas y contemporáneas del género, incluyendo a Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Kinito Méndez, Omega, Ala Jaza, Jossie Esteban y El Conjunto Quisqueya, en una cartelera que se extenderá durante todo el fin de semana hasta el 29 de noviembre.

ESPECTACULO EN EL TEATRO NACIONAL

De manera paralela, la escena cultural capitalina vibra en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con la gala oficial «El merengue nos une», organizada por el Ministerio de Cultura.

La puesta en escena combina la sonoridad de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo con el Ballet Folklórico Nacional y Las Chicas, rindiendo homenaje a los intérpretes y músicos que han sostenido este patrimonio musical.

Las actividades de este jueves 26 de noviembre también incluyeron presentaciones abiertas al público en el corazón de la Ciudad Colonial, donde el Parque Colón acogió desde las 4:00 de la tarde el concierto «Evolución del Merengue Dominicano», a cargo de Sabrina Estepan.

Con esta agenda de acceso libre, Santo Domingo rinde tributo a su ritmo insignia —declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO—, ofreciendo opciones tanto para quienes prefieren los grandes conciertos populares al aire libre como para los asistentes a galas sinfónicas y folclóricas.

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