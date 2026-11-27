SANTO DOMINGO.- Con la voz del biógrafo Luis Fausto Disla, estudiantes revivieron el sacrificio que dio origen al Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer

Y tenía que ser de esa manera porque la historia no se archiva, se encarna.

Se volvió a evocar en las aulas del Centro Educativo Patria Mella, Santo Domingo Este, donde la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. (FundoVida) convocó a sus estudiantes a un encuentro con la memoria.

El motivo fue tan doloroso como necesario: el vil asesinato de las Hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— y de Rufino Antonio de la Cruz Disla, aquel 25 de noviembre de 1960 que partió en dos la historia dominicana.

Como expositor central, el escritor salcedense Luis Fausto Disla, autor de la obra Vida y Heroísmo del Mártir Dominicano Rufino de la Cruz, tejió con rigor y sensibilidad el relato de lo ocurrido y de sus repercusiones históricas que aún nos interpelan.

Disla no se limitó a la crónica del crimen.

Recordó ante los jóvenes la trascendencia universal de aquella sangre derramada: la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de declarar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inspirada precisamente en el martirio de las llamadas Mariposas.

«Recordar y emular el sacrificio y el ejemplo patriótico de Patria, Minerva, María Teresa y Rufino, es un deber ineludible para los dominicanos que defendemos el respeto a los Derechos Humanos y la democracia auténtica en el terruño de Juan Pablo Duarte», expresó el conferencista.

En su condición de biógrafo, Disla hizo una reivindicación esencial: la figura de Rufino Antonio de la Cruz Disla.

Subrayó que ese valiente hijo de Salcedo debe ser recordado en su justa dimensión, no sólo como el conductor del vehículo en el que se desplazaban las Mirabal al momento de la emboscada, sino como lo que fue: un genuino cibaeño comprometido con los principios del Movimiento Revolucionario 14 de Junio y con el derrocamiento del régimen de oprobio, sangre y criminalidad que por más de tres décadas encabezó Rafael Leónidas Trujillo Molina.

«En Rufino tiene el país y el mundo un arquetipo de valentía, lealtad y compromiso que debemos mantener vivo por y para siempre», dijo.

Lo describió además como un ciudadano ejemplar en el trabajo, en la paternidad responsable, en la amistad sincera y, sobre todo, como un hombre respetuoso y solidario.

El conversatorio se convirtió en diálogo vivo.

Los alumnos formularon preguntas, comentarios y reflexiones, con la avidez de quien descubre que la historia no está en un libro lejano, sino en su propia identidad.

Agradecieron a FundoVida por preocuparse por fortalecer su formación más allá del currículo.

Al cierre, en nombre de FundoVida, Eduviges Ureña agradeció el valioso respaldo de la dirección y el cuerpo magisterial del Centro Educativo Patria Mella, en las personas de Josué David Pichardo, M.A. y Ruthbelania Fermín, por su apertura constante a este tipo de encuentros de orientación y formación integral.

Entre refrigerio, bizcocho y compromiso compartido, estudiantes y directivos sellaron un pacto sencillo y profundo: seguir desarrollando actividades similares para ampliar y fortalecer el conocimiento histórico y cultural.

Porque mientras haya una escuela que pregunte, que recuerde y que se indigne, el sacrificio de las muchachas de Salcedo y de Rufino no habrá sido en vano.

JPM