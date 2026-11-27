HIGÜEY.- Los clubes Cambelén y Antonio Guzmán vencieron este miércoles en la segunda fecha de la serie regular del 51 Torneo de Baloncesto Superior de La Altagracia (TBS Higüey 2026-27), en el polideportivo Leo Tavárez.

El certamen deportivo altagraciano, denominado “La Tradición”, tiene en disputa a la Copa Grupo Punta Cana y está dedicado al ministro de Deportes Kelvin Cruz.

Cambelén (1-0) doblegó 83-81 al combinado de San José (0-1), con 25 puntos de Miguel López y Dominic García, además de la colaboración de José Luis De la Cruz 12, Francisco Campusano ocho tantos y 16 rebotes y Even Eduard siete más 10 atrapadas.

López anotó el canasto de la victoria que rompió un empate 81-81 con 83 segundos del final del partido, y cerró la pizarra 83-81.

En el revés, el nativo Luis Peña tuvo 22 puntos y nueve asistencias, Jonathan Guerrero 16, el U22 Gerald Abreu marcó siete rebotes, y el refuerzo sancristobalense Rey Abad logró un doble-doble de 10 dígitos y 15 balones atrapados.

Morel, se crece por Antonio Guzmán

Luis Morel se creció el miércoles con ofensiva de 23 puntos y siete rebotes en la victoria del club Antonio Guzmán (2-0) ante su homólogo del San Francisco (0-2), 81-69.

Le ayudaron con la Luis Ángel Ramos al anotar 17 puntos y capturar 16 rebotes, Jaison Valdez se liquidó con nueve, cinco atrapadas y seis asistencias, Ronny Bort ocho encestes y 12 rebotes, y también anotaron ocho, José Castillo, Jeremy Sarmiento y Ariel De León.

Por los derrotados, Danariel De León ligó 19 puntos, Yorki Mota 17, el refuerzo de Monseñor Nouel, Brayan De la Cruz, logró un triple-doble de 14 tantos, 17 rebotes y 13 asistencias, y el U22 Yeremi Rivera 10 unidades, seis capturas de balón y cuatro pases.

El campeonato higüeyano es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (Abapa), que preside el diputado Jorge Tavárez, quien trabaja junto a Manuel Chevalier, en el Comité Organizador, y Hugo Carrasco, funge de director técnico.

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