SANTO DOMINGO.- La Fundación La Buena Noticia celebró el 25.º aniversario de su revista Rayo de Luz con una solemne celebración eucarística en acción de gracias, presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo de Santo Domingo y Primado de América, en la parroquia El Buen Pastor, la cual fue concelebrada por los sacerdotes Catalino Tejada y Domingo Vásquez.

En su homilía el Arzobispo de Santo Domingo agradeció y animó de forma especial a Rafael Hernández y a todo el equipo humano que le acompaña en este valioso ministerio de evangelización.

Luego hubo un acto de celebración que reunió a lectores, colaboradores y miembros de la comunidad eclesial que compartieron entrañablemente. En sus palabras de agradecimiento Rafael Hernández mencionó de forma especial a su suegro José Ramón Grau, con quien inició este proyecto que nació con un propósito claro: llevar la Palabra de Dios a todos los ambientes de la vida cotidiana.

Recordó que el proyecto inicial era simplemente producir una revista para difundir el Evangelio. Con el tiempo, Rayo de Luz se convirtió en uno de los medios de mayor circulación del país, con distribución internacional, y llegó a lugares tan diversos como supermercados, farmacias, ferreterías, hospitales, centros de desintoxicación y las habitaciones de personas enfermas. También ha servido como instrumento de acompañamiento en la misa.

“Esto se trata de evangelización: de llevar a Cristo a cada uno de los ambientes del ser humano”, afirmó el director, citando el mandato de San Marcos 16, 9-15. El lema de la convocatoria —«Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación» (Marcos 16, 15)— resumió el espíritu de la celebración.

Rosangela Torres gerente de mercadeo de la Fundación La Buena Noticia, condujo el acto de celebración que siguió a la Eucaristía en el salón San Pedro de la Parroquia e invitó a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán a bendecir los alimentos quien luego de hacerlo se quedó a compartir con los presentes mostrando la cercanía de un buen pastor que quiere y se esfuerza en conocer a sus ovejas.

Fundada el 1 de marzo de 2001, la revista Rayo de Luz se ha consolidado como un faro de esperanza para miles de hogares. Cada mes ofrece las lecturas litúrgicas diarias, reflexiones, oraciones, propósitos del día y testimonios de vida, siempre en fidelidad a la doctrina de la Iglesia.

jpm-am