Es confuso el discurso de tantas féminas que por un lado incentivan el empoderamiento femenino y por otro hasta justifican conductas lesivas, cosificantes como la prostitución, en defensa de otras victimizadas por la sociedad y por ellas mismas.

Para exigir justicia por la muerte de una persona, en este caso, por Melissa Medina, no es necesario justificar un estilo de vida negativo. Todo deceso en circunstancias no claras requiere una investigación sería y esto implica que las autoridades hagan su trabajo.

Mas, el desgarrador fallecimiento de una joven de 22 años en una lastimosa situación, desata discusiones sobre la moral cuestionable que ejerce una sociedad decadente y putrefacta. Los bandos están al acecho para refutarse y el bombardeo incluye comentarios como qué pena que cuestionen a la muchacha por su vida privada.

Lo de verdad penoso es la podredumbre que nos permea en la que asumimos conductas lancinantes por el mero afán de ascender, por la creencia bien sembrada de que para ser hay que tener.

Doloroso que padres y madres les digamos a nuestras hijas que acepten al señor que las pretende aunque les triplique la edad, porque le pagará los estudios, porque le arreglará la casita y «después le sacas los pies. Eso es un tiempito. Aguanta».

Ocurre que muchos degenerados «le llegan» a jovencitas a las que ofrecen altas sumas por servicios sexuales y quizás sabedores de que solo les interesa su dinero, las conminan a efectuar quién sabe qué aberraciones. Atados a sus más bajos instintos y tal vez en venganza con la vida que ya les arrebató la juventud.

Otras opiniones agarran el manoseado discurso de que a los hombres mujeriegos los aplauden y a sus parejas las critican. Una mujer que acepta ese tipo de relación fomenta el machismo y es terrible que veamos a los hombres adinerados como escalera y encima critiquemos el patriarcado en solo la parte que no nos beneficia.

Es válido señalar que la vida privada no debe ser mezclada con la empresarial? Sí un vídeo íntimo de una empresaria es difundido o ella misma lo publica, eso no le resta méritos y son dos aguas aparte. Si una emprendedora construye su éxito sobre los beneficios económicos de su vida privada, hay una relación intrínseca entre ambos espacios.

Sobre todo, si esa triunfadora ilusiona a otras chicas, las estimula al hacerlas creer que es posible ascender de modo vertiginoso y hace sentir fracasadas a las que llevan años en el negocio sin ver ni de forma remota esas pingües ganancias.

No mezclemos la magnesia con la mayonesa ni la gimnasia con la manresa. Eso sí, que haya una investigación real, que incluya hasta proxenetismo.

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