SANTO DOMINGO.– La selección dominicana de boliche conquistó 27 medallas, distribuidas en siete de oro, siete de plata y 13 de bronce, durante su participación en el Campeonato CONCECABOL Juvenil y el Festival Centroamericano y del Caribe Juvenil, celebrados en las instalaciones del Sebelén Bowling Center (SBC).

En las competencias participaron 112 atletas de 10 países, con República Dominicana como anfitriona del certamen, que reunió a jóvenes talentos de la disciplina en las diferentes categorías.

DESTACADAS ACTUACIONES DOMINICANAS

Entre los resultados más sobresalientes del Campeonato CONCECABOL Juvenil figura la actuación de Lenny Marrero, quien obtuvo oro en sencillos de la categoría sub-16 y dos medallas de bronce en dobles y todo evento.

Asimismo, la pareja integrada por Grace Lefurge y Rosalía Guzmán consiguió bronce en dobles, mientras que el equipo femenino sub-21 también alcanzó una presea de bronce.

En el Festival Juvenil sobresalieron Jean Aquino y Letizia Santos, ambos de la categoría sub-21, quienes conquistaron tres medallas de oro cada uno en las modalidades de sencillos, dobles y todo evento.

También tuvieron actuaciones destacadas Patrick NG y Jhairo Peralta, de la categoría masculina sub-16, con dos medallas de plata y una de bronce cada uno. Montserrat Peguero obtuvo una plata y dos bronces en la rama femenina.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

La delegación dominicana estuvo integrada por 20 atletas, distribuidos en las categorías masculinas y femeninas sub-16 y sub-21.

En el campeonato participaron representantes de Aruba, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

El presidente de la Federación de Boliche Dominicana (FEBODOM), Francis Soto, manifestó que la celebración de estos eventos reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo de las nuevas generaciones y el fortalecimiento del boliche juvenil en Centroamérica y el Caribe.

La cosecha de 27 preseas constituye un resultado destacado para el boliche dominicano y refleja el desempeño de sus jóvenes atletas en una competencia de carácter regional.

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