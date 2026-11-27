NUEVA YORK.– Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) demandaron este miércoles a la Asociación de Jugadores (MLBPA) ante un tribunal federal de Manhattan, con el propósito de obtener un fallo que declare legal el cierre patronal que los propietarios de los 30 equipos prevén imponer a partir de la próxima semana.

La demanda, de 38 páginas, también busca impedir que el sindicato recurra a su eventual descertificación para cuestionar la paralización de actividades mediante acciones judiciales amparadas en las leyes antimonopolio.

La MLB incluyó en el proceso a la asociación sindical y a los ocho integrantes de su subcomité ejecutivo, entre ellos el lanzador Tarik Skubal.

CONFLICTO POR EL NUEVO CONVENIO COLECTIVO

El actual contrato laboral, de cinco años de duración, vence a las 11:59 de la noche del próximo 1 de diciembre. Ante la falta de un nuevo acuerdo, se espera que los propietarios impongan inmediatamente un cierre patronal.

La liga solicitó al tribunal que determine que esa medida no viola las leyes antimonopolio ni representa una restricción irrazonable del comercio. También pidió establecer que los tribunales federales carecen de jurisdicción para impedir el cierre patronal y que los jugadores sean reconocidos como una clase legal, lo que podría limitar las demandas individuales.

En su argumentación, la MLB sostiene que las diferencias sobre el próximo convenio colectivo deben resolverse mediante negociaciones entre las partes y no a través de litigios judiciales.

RECHAZO DEL SINDICATO

La MLBPA calificó la demanda de «totalmente frívola» y expresó su decepción porque la liga haya acudido a los tribunales mientras continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo laboral.

El sindicato aseguró que responderá legalmente a la acción presentada por los propietarios y cuestionó que estos hayan optado por la vía judicial en lugar de concentrarse en las negociaciones de buena fe.

DISPUTA POR EL TOPE SALARIAL

Uno de los principales puntos de confrontación es la propuesta de los propietarios de establecer un tope salarial, una medida que los jugadores rechazan.

La iniciativa recuerda el conflicto de 1994, cuando una huelga de siete meses y medio provocó la cancelación de la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

De concretarse el cierre patronal, sería la décima interrupción laboral en las Grandes Ligas desde 1972, en un momento de incertidumbre sobre el futuro del béisbol profesional y las condiciones del próximo convenio colectivo.

Entre los abogados que representan a la MLB figuran el exprocurador general Paul D. Clement y el bufete Keker, Van Nest & Peters.

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