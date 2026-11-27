Hay necesidades humanas que no admiten espera, negociación ni privilegios. El agua potable es una de ellas. Sin embargo, para miles de familias dominicanas, conseguir agua para cocinar, bañarse, lavar, limpiar sus hogares y mantener condiciones mínimas de higiene se ha convertido en una preocupación cotidiana. Lo que debería ser un servicio básico y garantizado amenaza con convertirse en una incertidumbre nacional.

La situación que atraviesa actualmente la República Dominicana debe llamar nuestra atención. La disminución de las lluvias y el descenso de los caudales de los ríos han reducido la producción de agua potable, obligando a las autoridades a establecer racionamientos en diferentes comunidades.

En el Gran Santo Domingo, la CAASD ha anunciado restricciones en el suministro, mientras que en el Cibao otras instituciones responsables del servicio también han tenido que sectorizar la distribución. No se trata, por tanto, de una dificultad aislada, sino de una situación que afecta a distintas regiones del país.

Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a la naturaleza. La sequía puede explicar la disminución de las fuentes de abastecimiento, pero no explica por sí sola las debilidades acumuladas durante años en nuestros sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución.

El agua no puede depender exclusivamente de que llueva. Un país que conoce sus períodos de sequía debe prepararse para enfrentarlos. La planificación hídrica no puede improvisarse cuando los embalses comienzan a disminuir o cuando los barrios se quedan sin suministro. Debe existir una política pública permanente que permita anticipar las dificultades, proteger las fuentes de agua y garantizar mecanismos alternativos de abastecimiento.

La situación también pone de manifiesto una profunda desigualdad social. Mientras algunas familias pueden comprar camiones cisterna, instalar grandes depósitos o adquirir equipos para garantizar sus reservas, otras apenas disponen de recursos para comprar unos cuantos recipientes de agua. Los hogares más pobres, los envejecientes, las personas con discapacidad y las familias con niños pequeños son particularmente vulnerables.

La falta de agua no representa solamente una incomodidad doméstica. Constituye un problema sanitario, económico y social. Sin agua suficiente se comprometen la higiene personal, la preparación segura de los alimentos, la limpieza de los espacios habitados y la prevención de enfermedades. Los hospitales, centros educativos, establecimientos comerciales y pequeñas empresas también necesitan un suministro confiable para funcionar adecuadamente.

Por eso, garantizar el acceso al agua potable debe entenderse como una responsabilidad fundamental del Estado y una condición indispensable para proteger la salud y la dignidad humana.

No basta con pedirle a la población que ahorre agua; también hay que exigir eficiencia a quienes tienen la responsabilidad de administrarla.

Es justo solicitar a los ciudadanos que eviten el desperdicio, reparen las fugas domésticas, cierren los grifos innecesarios y utilicen racionalmente el recurso. Pero esa responsabilidad debe acompañarse de una actuación institucional mucho más rigurosa.

Las pérdidas en las redes de distribución, las averías que permanecen sin reparar, las conexiones irregulares, la insuficiencia de almacenamiento y las deficiencias en el mantenimiento de los acueductos requieren atención prioritaria. Cada galón que se pierde por una infraestructura deteriorada representa un recurso que deja de llegar a una familia que lo necesita.

También debemos mirar hacia nuestras cuencas hidrográficas. La deforestación, la ocupación desordenada de terrenos, la contaminación de los ríos y la destrucción de las zonas de recarga acuífera constituyen amenazas que comprometen la disponibilidad futura del recurso. No podemos continuar deteriorando las mismas fuentes de las que depende nuestra supervivencia.

Prioridades

Frente a esta realidad, proponemos que el Gobierno, conjuntamente con las instituciones responsables del sector hídrico, impulse un programa nacional de seguridad del agua que contemple, entre otras prioridades:

1. Rehabilitación y modernización de los acueductos: sustituir tuberías deterioradas, reparar fugas y mejorar los sistemas de bombeo, tratamiento y distribución.

2. Ampliación de la capacidad de almacenamiento: construir y rehabilitar presas, reservorios y tanques que permitan disponer de reservas suficientes para enfrentar los períodos de sequía.

3. Protección de las cuencas hidrográficas: desarrollar programas permanentes de reforestación, vigilancia ambiental y recuperación de los ríos y manantiales.

4. Transparencia y planificación: publicar periódicamente información sobre la producción, distribución, pérdidas y disponibilidad de agua, así como los cronogramas de abastecimiento y las inversiones realizadas. 5. Atención prioritaria a las comunidades vulnerables: garantizar mecanismos de distribución alternativos, gratuitos y oportunos cuando se produzcan interrupciones prolongadas del servicio, prestando especial atención a hospitales, escuelas y centros de atención a poblaciones vulnerables.

A estas medidas debe agregarse una estrategia nacional de educación ciudadana que fomente una verdadera cultura de conservación del agua desde los hogares y las escuelas.

La República Dominicana necesita comprender que el agua es un recurso estratégico para su desarrollo. Su disponibilidad influye en la salud pública, la producción agrícola, la seguridad alimentaria, el crecimiento industrial, el turismo y la estabilidad económica. Ningún proyecto de desarrollo

puede considerarse verdaderamente sostenible si no garantiza la disponibilidad de este recurso esencial.

Reconocemos que las autoridades enfrentan desafíos importantes y que existen inversiones y proyectos destinados a mejorar la infraestructura hídrica nacional. Sin embargo, los anuncios y las promesas deben traducirse en resultados verificables. La población necesita soluciones, no solamente explicaciones sobre las causas de sus dificultades.

No podemos esperar a que la situación alcance niveles críticos para comenzar a actuar. La prevención siempre será menos costosa que enfrentar las consecuencias de una crisis prolongada.

El agua no es un lujo, tampoco una concesión de las autoridades ni un privilegio reservado a quienes pueden pagar por ella. Es una necesidad vital y un derecho humano cuyo acceso debe garantizarse sin discriminación.

Un país que no puede asegurar agua potable a sus ciudadanos compromete su salud, su desarrollo y su futuro.

Es hora de asumir el problema con la seriedad que merece. La naturaleza tiene sus ciclos y no podemos controlar las lluvias, pero sí podemos planificar, invertir, proteger nuestros recursos y administrar responsablemente lo que tenemos.

Que abrir un grifo y encontrar agua no sea una aspiración ni una lotería para las familias dominicanas. Que sea, sencillamente, la garantía de un servicio esencial en una nación que aspira legítimamente al desarrollo y a una mejor calidad de vida para todos.

JPM