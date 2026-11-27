El espacio cuenta con calles iluminadas, decoraciones alusivas a la Navidad y diversas atracciones para el disfrute familiar. Con entrada gratuita al público, busca convertirse en un punto de encuentro de grandes y pequeños, con decoraciones alusivas a la Navidad y diversas atracciones.

Los visitantes podrán interactuar con Santa Claus y la señora Claus, los Reyes Magos, duendes, el Grinch y otros personajes característicos de esta época. Asimismo, la programación contempla conciertos y actividades recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

IMPORTANCIA DE LA UNION FAMILIAR

Durante la inauguración, el presidente Abinader y la primera dama destacaron la importancia de la unión familiar, la solidaridad y la celebración junto a los seres queridos, vecinos y allegados.

«Es tiempo de compartir con unión y esperanza. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los dominicanos. Deseo para el próximo año salud y éxito para todo nuestro pueblo», expresó el mandatario.

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, invitaron a la ciudadanía a visitar y disfrutar de las instalaciones, procurando mantener un ambiente de respeto, armonía y alegría.

Villa Navidad permanecerá abierta al público desde el 26 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

La experiencia también llegará a Santiago de los Caballeros, donde el evento tendrá como escenario los jardines del Gran Teatro del Cibao y será inaugurado este viernes, con la presencia del presidente Luis Abinader.

Con esta nueva edición, Villa Navidad cumple cinco años de realización consecutiva consolidándose como una de las propuestas recreativas de la temporada navideña para el disfrute de las familias dominicanas.

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