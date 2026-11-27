SANTIAGO.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este jueves que el trabajo y el cumplimiento de sus responsabilidades públicas constituyen su principal carta de presentación de cara a sus aspiraciones presidenciales.

“Yo sigo trabajando porque ese es el compromiso por el cual el pueblo dominicano me eligió junto al presidente Luis Abinader. Es la mejor campaña política que podemos hacer y la que nos toca hacer”, expresó al ser consultada sobre su proyecto político.

Sobre las mediciones electorales, calificó de “muy buenos” los resultados obtenidos hasta el momento y adelantó que próximamente se dará a conocer una encuesta.

Peña ofreció estas declaraciones antes de encabezar encuentros con representantes de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de Santiago, como parte de una agenda para conocer las necesidades de distintos sectores.

Explicó que estas reuniones permiten identificar problemas cotidianos que no necesariamente requieren grandes inversiones, pero que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos.

En otro orden, al referirse a los reclamos de los productores nacionales de cerdos ante el impacto de las importaciones durante la temporada navideña, aseguró que el Gobierno mantiene un seguimiento a ese sector y al resto de los productores agropecuarios.

Sostuvo que durante los seis años de gestión de Luis Abinader se ha brindado acompañamiento a los productores para procurar que obtengan beneficios de sus actividades.

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