POR ALEJANDRO SANTOS

Los gobiernos dominicanos vienen repitiendo la mecánica: – más deuda>aumento pago de intereses>aumento de la asignación presupuestaria para pagar los intereses<disminución de recursos para inversión pública>aumento déficit fiscal>aumento de la recaudación>más impuestos que debe pagar la población.

El ciclo que presentamos en el párrafo anterior resume lo que consideramos la dinámica preponderante del proceso económico del país y que está llegando a su límite.

Otra manera de abordar el tema de la deuda, tiene necesariamente que examinarse el impacto que esta tiene dentro del presupuesto nacional, y el aumento continuo de las partidas consignadas para el pago de los intereses.

Miremos esta evolución comparativa para tener una idea de lo que está ocurriendo:

Intereses de la deuda presupuestados en la República Dominicana

(En millones de pesos dominicanos)

Gobierno de Leonel Fernández

2012 — RD$55,866.8 millones

Gobierno de Danilo Medina

2019 — RD$147,841.5 millones

Gobierno de Luis Abinader

2024 — RD$263,816.8 millones

2026 — RD$324,257.1 millones

Si observamos el recorrido, encontramos que los intereses presupuestados pasaron de unos 56,000 millones en 2012 a 148,000 millones en el 2019, posteriormente a 264,000 millones en 2024 y, finalmente, a 324,000 millones de pesos en 2026.

Estamos hablando de un incremento nominal de casi seis veces en catorce años.

Y hay un detalle que no podemos pasar por alto: esos recursos se destinan a pagar los intereses, no a reducir el capital que debemos.

En el presupuesto inicial de 2026 se contemplaron 328,145 millones de pesos para educación, prácticamente la misma cantidad que los 324,257 millones destinados al pago de intereses de la deuda.

Es decir, el costo anual del dinero prestado se aproxima a lo que el Estado asigna a uno de los servicios más importantes para el futuro del país.

La República Dominicana lleva años recurriendo al endeudamiento para cubrir déficits, financiar inversiones y cumplir compromisos anteriores.

La RD se está acercando a un camino sin salida; la situación se torna sumamente insostenible. El endeudamiento ha dejado de ser un instrumento para producir riqueza y se ha convertido en una necesidad permanente para mantener funcionando el Gobierno dominicano.

La deuda y el PIB

Dependiendo de cómo relacionemos las variables económicas, obtendremos informaciones que nos indiquen ciertas realidades.

No es lo mismo medir la deuda con base en el PIB que hacerlo sobre la evolución de la deuda en sí misma y, por supuesto, relacionarla con el presupuesto nacional.

Los organismos internacionales que favorecen el endeudamiento insisten en decir que la deuda dominicana ha bajado y que el país tiene espacio para continuar aumentándola. Esos mismos establecen que la presión fiscal está baja en relación con el tamaño de la economía; por lo tanto, su recomendación es que se aumenten los impuestos para preservar la capacidad de pago de la deuda.

Aquí estamos en presencia de una trampa que coloca a la RD en un punto peligroso para un futuro no muy lejano.

Para tener una idea: en 2020, al inicio del presente Gobierno de Abinader, la deuda era de US$39,202 millones; seis años después, en agosto de 2026, alcanza los US$67,650 millones, para un incremento absoluto de US$28,448 millones, equivalente a un 72.57 %.

La gran sorpresa ocurre cuando se mide en relación con el PIB: 56.9 % para 2020 y 45.6 % para 2026. Como se puede apreciar fácilmente, son dos datos totalmente distintos.

¿Cómo es posible que nos digan a los dominicanos que la deuda ha registrado una baja solo porque usan una metodología que soslaya la verdadera dimensión del aumento de la deuda?

Lo que debe llamar poderosamente la atención es que una reducción de la deuda como porcentaje del PIB no implica necesariamente una disminución del costo financiero para la República Dominicana.

Ni mucho menos una reducción del pago de los intereses anuales de la deuda.

Entonces, la deuda y las consecuencias que tiene sobre el presupuesto y la presión permanente de aumentar los impuestos, colocan a la RD al borde de un riesgo real de quiebre que pueda provocar un estado de inestabilidad económica, social y política.

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