SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la instalación de centros de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE) en oficinas gubernamentales y locales de organizaciones políticas, al considerar que la medida compromete la imparcialidad del organismo.

Manuel Crespo, delegado de la organización ante la JCE, depositó una instancia formal de oposición dirigida al presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, y a los demás miembros del pleno.

En el documento, Crespo sostuvo que habilitar jornadas de cedulación en sedes partidarias vulnera principios constitucionales de independencia, transparencia, equidad e imparcialidad que deben regir el sistema electoral.

El dirigente señaló que los artículos 211 y 212 de la Constitución establecen las garantías de objetividad y autonomía de la JCE, por lo que consideró improcedente ofrecer servicios exclusivos del organismo en instalaciones de partidos políticos.

La objeción de la FP responde, entre otros aspectos, a una convocatoria del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que sus dirigentes y simpatizantes acudieran, desde el martes 24 de noviembre, a un centro de cedulación habilitado por la JCE en su local de Santiago.

La oficina está ubicada en la avenida Las Carreras esquina César Tolentino, en el municipio de Santiago de los Caballeros.

Crespo advirtió que este tipo de iniciativas puede afectar la percepción de neutralidad institucional y generar cuestionamientos sobre la integridad del Registro Electoral.

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