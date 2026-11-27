Los hermanos Luigi y Romano Baroni Greggio pusieron en circulación el 4 de este noviembre, en la Biblioteca Nacional, un hermoso libro que escribieron entre los dos, titulado “Dos italianos aplatanados”, que está cargado de anécdotas de todos los colores y variadas circunstancias.

Los hermanos Luigi y Romano Baroni Greggio pusieron en circulación el 4 de este noviembre, en la Biblioteca Nacional, un hermoso libro que escribieron al alimón, en tándem, titulado “Dos italianos aplatanados”, que está cargado de anécdotas de todos los colores y variadas circunstancias.

Lo escribieron despacio, con la calma opuesta a quienes siempre están con un pie en el estribo de Rocinante. Por eso tengo la certeza de que es una obra literaria que permite a los lectores comprender el pluralismo multicultural dominicano, un fenómeno que ha permitido que los semantistas definan el vocablo “aplatanado” vinculándolo con el extranjero que se adapta a nuestras costumbres.

Narran sus vivencias desde que eran niños en su pequeño pueblo natal Sigliano Micca, en la provincia de Biella, situada en el norte del Piamonte, a piedemonte de los Alpes. Cuando emigraron hacia República Dominicana su lugar de nacimiento tenía menos de tres mil habitantes, de acuerdo a su pirámide demográfica.

Es una tierra famosa por su polenta cremosa, su arroz con queso, verduras y mantequilla casera, su vino Lessona (un tinto seco de cuerpo medio por la frescura que deja en el paladar), así como por la destreza de sus artesanos en la confección de tejidos de lujo. En otoño llega bastante neblina a esa zona, pero la amabilidad de sus habitantes no permite que de ellos se diga que están “con la neblina”, como lo demuestran la inteligencia y la actitud amistosa y familiar de don Luigi y don Romano.

Recuerdos

Como se comprueba leyendo su libro, ellos tienen su mente poblada de recuerdos de su tierra natal, así como del largo viaje marítimo que siendo adolescentes (13 y 10 años, respectivamente) hicieron en el 1950 en el barco Marco Polo, zarpando del puerto de Génova, con paradas en Barcelona y Cádiz, en España; así como su travesía por el Caribe, un mar del Atlántico con una larga historia de naufragios, con paradas en el puerto La Guaira, en Venezuela y en Curazao.

Desde esa isla caribeña, dotada de extensos arrecifes de coral, partieron en avión hasta la capital dominicana. Los Baroni llegaron a un país carente de libertad y con un cuerpo de leyes que en el fondo era una pantomima, pues imperaba la voluntad omnímoda del mandamás de entonces. Lo primero que disfrutaron aquí fue una batida de lechosa, que impactó su gusto y que relatan como una de sus anécdotas jocosas.

En “Dos italianos aplatanados” Luigi y Romano Baroni, haciendo uso de su prodigiosa memoria otoñal, han hecho un excelente anecdotario sin invenciones, con brevedad, claridad y una suerte de argamasa de hechos reales. La familia Baroni Greggio (Valentino, Alicia y sus hijos, los autores) se establecieron primero en San Cristóbal, pero un infausto acto de traición de otro italiano socio en una fábrica de sombreros provocó que se trasladaran a Baní.

Es improbable describir en un libro de las características del aquí comentado todas las peripecias y satisfacciones experimentadas por los narradores a lo largo de su vida. Es lo que bien definió el escritor Jorge Edward como “las tentativas imposibles”. (Ensayo publicado en 1965.Boletín Universidad de Chile No.56, 1965).

Sin embargo, las anécdotas que explican tienen el mérito de estar cargadas de vida hasta en los momentos más difíciles que tuvieron que atravesar junto a sus padres o solos. Don Luigi se casó con la inolvidable profesora y escritora Daisy Bethancourt, con quien procreó a sus hijos, la afamada cantante Alicia, el brillante abogado e intelectual Valentino y el competente arquitecto José Antonio.

Don Romano formó su familia con la dama Martha González Pimentel, madre de sus hijos, todos con presencia positiva en la sociedad dominicana. Al enviudar contrajo matrimonio con la señora Alsacia Soto. Vale decir que “Dos italianos aplatanados” es una obra hecha con una perfecta combinación de ingredientes esenciales de nostalgia y optimismo, pero sobre todo con una descarga de verdad.

La gran artista dominicana Alicia Baroni Bethancourt (que con mucho orgullo lleva el nombre de su abuela paterna), al referirse a su padre Luigi y a su tío Romano, así como a la obra comentada, hace un magnífico resumen al decir en la introducción que: “…lo que cuentan desde su niñez en su país natal Italia, hasta su migración a nuestra República Dominicana, y posterior adaptación a sus nuevas vidas en un país diferente y tropical, me parece muy motivador.”

No hay ningún resquicio de duda sobre la vinculación afectiva de los autores con la República Dominicana. Ellos mismos, al final del libro comentado, se encargan de proclamarlo al señalar lo siguiente: “El amor que ambos profesamos a esta tierra que nos recibió hace ya tantos años es inconmensurable…No nos arrepentimos por la decisión de nuestros padres de traernos a este país…”

Los que conocen a los hermanos Luis y Romano Baroni Greggio estarán de acuerdo que en la obra comentada, desde el primer tema “meciendo una cuna” hasta el final con “palabra de los autores” ellos dicen la verdad con la firmeza que define la frase adverbial a pie juntillas.

jpm-am