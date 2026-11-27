SANTO DOMINGO.– Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo respaldaron una eventual candidatura de Alfredo Pacheco a la senaduría de esa demarcación para las elecciones de 2028.

Los legisladores destacaron su experiencia congresual y los vínculos que ha establecido con dirigentes oficialistas de los distintos municipios de la provincia.

La diputada Minerva Frías calificó la propuesta como “excelente” y consideró que el presidente de la Cámara de Diputados podría realizar una labor destacada en el Senado, como la que ha desempeñado durante sus años en la Cámara Baja.

Por su parte, el diputado Ignacio Aracena manifestó que estaría dispuesto a dirigir la campaña de Pacheco si decide competir por el escaño.

Aracena valoró su capacidad de coordinación política en el Gran Santo Domingo y la ascendencia que, según afirmó, mantiene entre los dirigentes municipales.

Aunque Pacheco también ha sido mencionado como posible candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional o para repetir como diputado, Aracena consideró que la senaduría representa una oportunidad para ampliar su trayectoria legislativa.

Otro diputado oficialista de la provincia, perteneciente a una corriente interna distinta a la de Pacheco, también expresó su respaldo a la eventual postulación.

El legislador manifestó respeto por el actual senador, Antonio Taveras, pero consideró que el origen humilde de Pacheco podría facilitar su identificación con los electores.

Los pronunciamientos se producen luego de que el presidente de la Cámara de Diputados manifestara su disposición a asumir una candidatura senatorial por el PRM en 2028.

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