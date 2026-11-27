Scotiabank República Dominicana recibió las calificaciones AAA.do en el largo plazo y ML A-1.do en el corto plazo

SANTO DOMINGO.- Scotiabank República Dominicana recibió las calificaciones AAA.do en el largo plazo y ML A-1.do en el corto plazo, ambas con perspectiva Estable, las más altas de la escala local de Moody’s Local República Dominicana.

La entidad obtuvo estas notas en la primera evaluación realizada por la calificadora, que destacó la calidad de sus activos, su solvencia y posición de liquidez.

A septiembre de 2026, la cartera vencida y en cobranza judicial representaba el 0,7 % de la cartera bruta, mientras que la cobertura de reservas alcanzaba el 383,7 %. El índice de solvencia se situó en 16,9 %.

El informe también resaltó que los activos líquidos equivalen al 28,1 % del total de activos y cubren el 39 % de los depósitos. Asimismo, valoró la diversificación del modelo de negocio, su posición como cuarto mayor banco múltiple del país y el respaldo de su casa matriz, The Bank of Nova Scotia.

Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe, afirmó que el reconocimiento refleja la fortaleza financiera de la institución y la disciplina en la ejecución de su estrategia.

El ejecutivo agregó que el banco continuará invirtiendo y creciendo de manera sostenible, con el objetivo de fortalecer su relación con los clientes y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera.

Scotiabank tiene 106 años de presencia en República Dominicana y atiende a más de 450.000 clientes personales, corporativos y comerciales.

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