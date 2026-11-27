La medida fue anunciada este viernes por Valdis Dombrovskis. comisario europeo de Economía.

La Comisión Europea amenazó a Bulgaria con imponerle una multa de aproximadamente 25 millones de euros por incumplir las normas fiscales del bloque y mantener un déficit presupuestario considerado excesivo.

De concretarse, sería la primera sanción económica aplicada a un Estado miembro por violar las reglas fiscales de la Unión Europea.

La penalización podría alcanzar el 0,02 % del producto interno bruto (PIB) búlgaro, equivalente a unos 25 millones de euros (27,4 millones de dólares).

La recomendación fue anunciada esta semana por el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

Dombrovskis explicó que Bulgaria y Hungría no han adoptado medidas suficientes para responder a las recomendaciones formuladas dentro del procedimiento por déficit excesivo, por lo que ambos países representan casos particularmente graves de incumplimiento.

Sin embargo, la posible multa solo afectaría a Bulgaria, debido a que pertenece a la zona euro. La decisión definitiva corresponde al Consejo de la Unión Europea, cuyos ministros de Finanzas tienen previsto abordar el asunto el próximo 11 de diciembre.

SOFÍA CALIFICA LA SANCIÓN DE INJUSTA

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, calificó de injusta la posible penalización y sostuvo que, aunque su impacto económico sería limitado, tendría consecuencias negativas para la reputación internacional del país.

También cuestionó que Bruselas haya puesto ahora el foco en los desequilibrios macroeconómicos de Bulgaria, acumulados durante varios años, y reclamó una revisión de los mecanismos utilizados para evaluar la situación financiera de los Estados miembros.

Radev planteó dudas sobre los criterios aplicados por la Comisión Europea y sugirió que detrás de la advertencia podrían existir motivaciones políticas y no exclusivamente económicas.

La controversia surge en un momento delicado para Bulgaria, cuya pertenencia a la zona euro la coloca bajo una vigilancia más directa respecto al cumplimiento de las normas presupuestarias comunitarias.

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