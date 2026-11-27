SANTO DOMINGO. – El dirigente político Francisco Domínguez Brito advirtió que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría experimentar un retroceso en el respaldo electoral de cara a las elecciones de 2028 y consideró posible que tres fuerzas políticas compitan en un escenario bastante cerrado.

Durante una entrevista en el programa Juego Político, conducido por los periodistas Melvinson Almánzar y Joel Suero, sostuvo que existe una tendencia a la baja en el apoyo al partido oficialista, debido al descontento de sectores de la población.

“Hay una tendencia a la baja de ese partido. La gente está molesta, la gente está irritada. Cuando la gente dice no, no, es no”, expresó.

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que el panorama electoral podría evolucionar hacia un tripartidismo, con tres organizaciones disputándose la preferencia de los votantes en condiciones de relativa igualdad. No obstante, aclaró que todavía es temprano para establecer pronósticos definitivos.

Sobre las posibles alianzas, estimó que comenzar a discutir acuerdos electorales en esta etapa sería contraproducente para las organizaciones políticas, pues entiende que ese debate debe producirse después de una primera vuelta.

En otro orden, Domínguez Brito afirmó que su principal propuesta política es trabajar por una República Dominicana con menos pobreza, mayores oportunidades y mejores servicios públicos.

Señaló que el país necesita avances en el acceso al agua potable, la energía eléctrica y el transporte, así como condiciones que permitan a las familias vivir con mayor seguridad y calidad de vida.

El dirigente reconoció que no es realista convertir al país en una nación desarrollada en cuatro años, pero sostuvo que sí es posible impulsar cambios que mejoren las condiciones sociales y económicas de los dominicanos.

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