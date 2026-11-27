BRUSELAS.- La cumbre extraordinaria de la Unión Europea (UE), concluyó sin acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el período 2028-2034, tras fuertes enfrentamientos entre los países miembros por el volumen del gasto y la financiación de Ucrania.

Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Bélgica abandonaron las reuniones convocadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a quien reclamaron abandonar su papel de mediador. El conflicto se agravó luego de que Costa propusiera reducir en 204.000 millones de euros, equivalentes al 10,3 %, el presupuesto planteado por la Comisión Europea.

DIVISIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS

Los siete países, considerados contribuyentes netos porque aportan más dinero del que reciben, exigen mayores recortes, rechazan nuevos préstamos conjuntos y reclaman mantener los descuentos para los principales financiadores.

En el bloque contrario, 17 Estados, agrupados bajo la denominación de «amigos de la cohesión», defienden los recursos destinados a la agricultura y al desarrollo regional, partidas fundamentales para sus economías.

La propuesta presupuestaria contempla reducir el peso de ambos sectores del 60 % al 44 % del gasto comunitario.

TENSIONES POR LA AYUDA A UCRANIA

Otro punto de confrontación es la financiación de Ucrania. El canciller alemán, Friedrich Merz, condicionó su respaldo al presupuesto a que los 27 miembros asuman compromisos para sostener económicamente a Kiev.

La posición alemana provocó críticas de dirigentes como el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien calificó de chantaje la presión de Berlín y rechazó que su país participe en nuevos préstamos para Ucrania.

El primer ministro checo, Andrej Babis, también cuestionó el volumen de recursos destinados a Kiev y reclamó un plan financiero claro.

NUEVAS NEGOCIACIONES EN DICIEMBRE

Ante la falta de consenso, Costa canceló la segunda jornada de la cumbre y trasladó las negociaciones al 17 de diciembre.

El fracaso evidencia las profundas diferencias entre los países del norte, partidarios de reducir el gasto, y los del sur y este, que reclaman mantener la solidaridad financiera europea.

an/am