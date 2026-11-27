SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dará este lunes 30 de noviembre el “primer palazo” para la construcción de la Autopista del Ámbar, una infraestructura que conectará las provincias Santiago y Puerto Plata y busca impulsar el desarrollo económico de la región Norte.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia de esta obra para fortalecer la competitividad, mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades de inversión.
ACTOS EN PUERTO PLATA Y SANTIAGO
La agenda presidencial comenzará a la 1:00 de la tarde en Puerto Plata, donde Abinader encabezará la primera ceremonia. Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se trasladará a Santiago para participar en un segundo acto.
En ambas actividades estarán presentes autoridades gubernamentales y locales así como representantes del sector empresarial de las dos provincias.
El mandatario pronunciará el discurso central y realizará, junto con las autoridades, el primer palazo simbólico que marcará el inicio de los trabajos de construcción.
IMPACTO EN EL DESARROLLO REGIONAL
La Autopista del Ámbar está concebida como una obra estratégica para facilitar la comunicación entre Santiago y Puerto Plata, integrar sus comunidades y dinamizar sectores fundamentales como el turismo, la industria y el comercio.
Paliza afirmó que el proyecto forma parte de la visión del Gobierno de promover un desarrollo territorial más equilibrado y consolidar una región Norte más integrada y competitiva.
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ESTA GRANDE Y NECESARIA OBRA, SOLO NO LES AGRADA A LOS EGOISTAS QUE PRETENDEN VOLVER AL PODER.
Sigan ahí, destruyendo este pobre país, acabando con los escasos bosques y montañas que nos quedan, inventandose obra, para satisfacer los caprichos de delincuentes de la oligaquia y bandidos de grupos economicos. Llevando a la nación al descalabro moral, con su complicidad en el narcotrafico, la entrega de la soberanía a canallas como Narco Rubio y los intereses corporativos, endeudando las finanzas hasta los tuetanos, dandole todos los privileg
Eso no le hace gracia a los H de P. agoreros, a los que son pájaros de mal agüero, acostumbrados a recibir botellas de los dineros del pueblo, trabajado con sudor para pagar impuestos, para ellos dilapidarlos, sin el menor temor de pagar consecuencias. Cuannnnnnntos facinerosos en el PU-PU y el PLD. Así quieren volver a depredar lo que dejaron, que fue muy poca cosa, ya que hasta los papeles de baño de llevaban pa’su casa.
4 años mas.No es buena idea prescindir de lo mejor.
La carretera de Caco de Plomo Paliza!!!!!