Acto en la localidad de Playa Grande, Nagua, donde se dió el primer palazo para la construcción de un gran proyecto turístico en esa zona. En la gráfica, el presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, David Collado; Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point; y otros representantes de los grupos de propietarios y administradores, incluyendo a Mike Meldman, fundador y director ejecutivo de Discovery Land Company y el exastro de béisbol Alex Rodríguez.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dará este lunes 30 de noviembre el “primer palazo” para la construcción de la Autopista del Ámbar, una infraestructura que conectará las provincias Santiago y Puerto Plata y busca impulsar el desarrollo económico de la región Norte.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia de esta obra para fortalecer la competitividad, mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades de inversión.

ACTOS EN PUERTO PLATA Y SANTIAGO

La agenda presidencial comenzará a la 1:00 de la tarde en Puerto Plata, donde Abinader encabezará la primera ceremonia. Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se trasladará a Santiago para participar en un segundo acto.

En ambas actividades estarán presentes autoridades gubernamentales y locales así como representantes del sector empresarial de las dos provincias.

El mandatario pronunciará el discurso central y realizará, junto con las autoridades, el primer palazo simbólico que marcará el inicio de los trabajos de construcción.

IMPACTO EN EL DESARROLLO REGIONAL

La Autopista del Ámbar está concebida como una obra estratégica para facilitar la comunicación entre Santiago y Puerto Plata, integrar sus comunidades y dinamizar sectores fundamentales como el turismo, la industria y el comercio.

Paliza afirmó que el proyecto forma parte de la visión del Gobierno de promover un desarrollo territorial más equilibrado y consolidar una región Norte más integrada y competitiva.

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