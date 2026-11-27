SANTO DOMINGO.– La Alcaldía del Distrito Nacional dispuso el cierre temporal de un área de playa Güibia, ubicada en el Malecón de Santo Domingo, tras detectarse el deterioro de una estructura que representa una posible amenaza para la seguridad de los ciudadanos.

La medida fue adoptada luego de una denuncia ciudadana sobre las condiciones de la estructura, lo que motivó la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), cuyos técnicos acudieron al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes.

SUSPENDEN PERMISOS HASTA REPARACIÓN

En un comunicado, el cabildo informó que, como resultado de las evaluaciones, se decidió mantener cerrada temporalmente el área y suspender los permisos para su utilización hasta que el Ministerio de Obras Públicas refuerce la estructura de soporte.

La institución indicó que los trabajos de reparación comenzarán en los próximos días, sin precisar una fecha para la reapertura del espacio.

La Alcaldía agradeció al ciudadano que alertó sobre el deterioro de la infraestructura y destacó la importancia de las denuncias de la población para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Asimismo, informó que desde marzo de 2023 ha atendido más de 17,600 solicitudes a través de sus plataformas de atención ciudadana.

El cabildo exhortó a la población a continuar reportando situaciones que requieran intervención municipal mediante sus redes sociales o el WhatsApp de Cuido mi Ciudad, en el número 829-292-7459.

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