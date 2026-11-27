Miami, 27 de noviembre (EE.UU.) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidieron -al reunirse en Florida- que Rusia «evite acciones que amplíen la guerra» en Ucrania.

En una declaración conjunta difundida por la Alianza Atlántica señalaron: .«Discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencional o no intencional, amplíe el conflicto bélico, y la importancia de alcanzar una resolución pacífica de la guerra lo más rápido posible».

El jefe de la OTAN calificó de «extraordinaria» la reunión en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, que ocurrió una semana después de un encuentro en China en el que el mandatario estadounidense llamó «amigo» a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

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Horas antes de hablar con Trump, el representante de la Organización Atlántica aseguró -a Fox News- que lo que Trump hizo en la reunión en Shenzhen (China) de la semana pasada fue «probar a Putin» para saber qué «tan serio es» y «si está dispuesto a venir a la mesa de negociación».

Según el comunicado de cuatro párrafos de la OTAN, el encuentro entre Rutte y Trump «fue sumamente trascendental, con la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Irán como los temas principales», aunque no hubo más detalles.