Santo Domingo, 27 nov (Prensa Latina) La persistencia de embarazos en niñas menores de 15 años constituye uno de los desafíos sociales y sanitarios que enfrenta hoy República Dominicana, donde casi dos casos diarios fueron registrados entre enero y septiembre de 2026.

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) contabilizaron 496 gestaciones en ese período, una realidad que adquiere particular gravedad por las edades de las menores y las consecuencias que puede tener para su salud, educación y desarrollo.

El problema también encuentra expresión en los hospitales públicos. Solo en enero pasado, los centros de la red estatal atendieron 69 partos de población infantil, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS) divulgados por medios locales.

Aunque los indicadores generales muestran una disminución de los embarazos adolescentes, esa tendencia no elimina las situaciones que afectan a las niñas más pequeñas, cuya vulnerabilidad requiere una atención diferenciada.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la maternidad durante la adolescencia implica mayores riesgos de complicaciones para las madres y sus hijos.

Estos peligros adquieren especial relevancia cuando la gestación ocurre en edades muy tempranas, etapa en la que todavía están en desarrollo físico y emocional.

Más allá de las estadísticas, cada caso plantea interrogantes sobre las condiciones familiares y sociales que rodean a estos infantes, los mecanismos de protección y la capacidad de las instituciones para prevenir situaciones que comprometen su bienestar.

La prevención no puede limitarse a la atención hospitalaria una vez que ocurre el embarazo. También requiere educación, orientación familiar y servicios de salud accesibles.

El descenso de los indicadores generales representa un avance estadístico, pero la persistencia de gestaciones en niñas menores de 15 años recuerda que el problema dista de estar resuelto.

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