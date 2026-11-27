NUEVA YORK.– Una tormenta azotó Nueva York el Día de Acción de Gracias dejando árboles caídos, inundaciones, estructuras derrumbadas y miles de hogares sin electricidad.

Las brigadas de emergencia y las compañías eléctricas continuaban trabajando este viernes para restablecer la normalidad.

Entre los incidentes reportados figura la caída de un árbol sobre una vivienda en South Ozone Park, en Queens. También se registraron derrumbes de andamios en el Upper West Side, específicamente en Central Park West, y en el Bronx.

INUNDACIONES Y ALERTA COSTERA

En Far Rockaway, Queens, varios vehículos quedaron atrapados en calles inundadas como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Las autoridades mantenían una alerta por inundaciones costeras en la región hasta, al menos, la 1:00 de la tarde de este viernes, ante el riesgo de nuevas afectaciones.

MILES DE CLIENTES SIN ELECTRICIDAD

Los cortes de electricidad también afectaron a numerosos sectores de Nueva York y zonas aledañas. Las empresas distribuidoras mantenían sus brigadas desplegadas para reparar las averías provocadas por las lluvias y los fuertes vientos.

PSEG Long Island informó que, desde las 7:00 de la mañana del jueves, había restablecido el servicio eléctrico a más de 40,000 clientes afectados por la tormenta.

Por su parte, Con Edison comunicó que había recuperado el suministro a 15,200 usuarios, mientras unos 11,500 permanecían sin electricidad.

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

El condado de Westchester figuraba entre las zonas más afectadas, con 9,200 clientes inicialmente sin servicio. De estos, 2,300 habían recuperado la electricidad, mientras otros 6,900 continuaban a la espera de que se completaran los trabajos de reparación.

Asimismo, Orange and Rockland Utilities reportó que más de 11,000 clientes sufrieron interrupciones eléctricas. Para las 5:00 de la mañana del viernes, la empresa había restablecido el servicio a aproximadamente 9,000 usuarios.

Los efectos de la tormenta prolongaron las dificultades para miles de residentes durante el fin de semana festivo, mientras los equipos de emergencia y las compañías de servicios públicos continuaban atendiendo las zonas afectadas.