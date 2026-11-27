NUEVA YORK.– El Black Friday de 2026 presenta nuevas tendencias en Estados Unidos, donde los consumidores aprovechan las ofertas no solo para adquirir regalos navideños, sino también para abastecerse de productos básicos, artículos de higiene, ropa y suministros para el hogar.

Los descuentos, que comenzaron a difundirse desde principios de noviembre, han extendido la temporada de compras y cambiado los hábitos de los consumidores, cada vez más interesados en comparar precios y aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para encontrar mejores ofertas.

MAYOR INTERÉS POR PRODUCTOS ESENCIALES

Según Adobe Digital Insights, las compras en línea de productos de higiene personal aumentaron un 40 % entre el 1 y el 22 de noviembre, frente al promedio de octubre. Los productos de limpieza del hogar crecieron un 33 % y las prendas básicas un 27 %.

Durante ese período, los consumidores estadounidenses gastaron 82,500 millones de dólares en compras digitales, un incremento del 9.1 % respecto al mismo lapso del año pasado.

Adobe proyecta que las ventas digitales navideñas alcanzarán los 275,100 millones de dólares al cierre de diciembre.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DESCUENTOS

Las herramientas de inteligencia artificial también ganan protagonismo al facilitar la comparación de productos y precios. Adobe reportó que el tráfico hacia tiendas digitales desde plataformas de IA se duplicó con creces respecto a noviembre de 2025.

Aunque las promociones comenzaron anticipadamente, los analistas esperan descuentos más atractivos durante el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, especialmente en televisores, ropa, artículos para el hogar y productos de belleza.

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