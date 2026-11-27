NUEVA YORK.– Las autoridades estatales y locales de Nueva York reforzarán los controles de sobriedad y las patrullas policiales durante todo el fin de semana de Acción de Gracias, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito provocados por conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que el operativo se extenderá desde este jueves hasta el domingo 29 de noviembre e incluirá controles de sobriedad, vigilancia en las principales carreteras y patrullas sin distintivos para detectar conductas imprudentes y distracciones al volante.

ANTECEDENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Hochul advirtió que el aumento del tráfico vehicular y el consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades representan una combinación peligrosa, por lo que exhortó a los conductores a mantenerse sobrios, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las normas de tránsito.

Durante el fin de semana de Acción de Gracias de 2025, la Policía Estatal arrestó a 2,236 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, emitió casi 12,500 multas por exceso de velocidad y más de 3,000 por no utilizar el cinturón de seguridad.

Como parte de las medidas, las autoridades suspenderán los cierres de carriles y las zonas de construcción en carreteras y puentes estatales hasta las 6:00 de la mañana del lunes 30 de noviembre.

Asimismo, las 27 áreas de descanso de la autopista New York State Thruway permanecerán abiertas las 24 horas.