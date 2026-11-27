WASHINGTON 27 Nov.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a los militares norteamericanos desplegados en Oriente Próximo que las fuerzas estadounidenses tienen «la victoria al alcance de la mano» frente a Irán y que el desenlace del conflicto se producirá «cuando yo quiera que sea», al tiempo que ha confirmado la continuidad de su despliegue en la región.

«Vais a continuar ese despliegue y tenemos la victoria al alcance de la mano. Será cuando yo quiera que sea, para ser honesto», ha afirmado el mandatario estadounidense durante la tradicional videoconferencia con motivo del Día de Acción de Gracias que ha mantenido desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, con distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

En su intervención ante las tropas que participan en la operación ‘Furia Épica’ y en el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, Trump ha destacado el refuerzo de la capacidad militar estadounidense en la zona tras el despliegue de un portaaviones adicional –el USS Abraham Lincoln– y ha cargado contra las autoridades iraníes.

«Nos estamos haciendo más fuertes. Hemos enviado un portaaviones adicional allí. Estamos cargados. No son muy listos, están cometiendo grandes errores», ha declarado el inquilino de la Casa Blanca ante los efectivos militares.

DEFIENDE SU CERCANÍA CON PUTIN PARA LOGRAR UN ACUERDO SOBRE UCRANIA

En una comparecencia posterior ante los periodistas, Trump ha defendido su tono conciliador hacia Moscú frente a las críticas por haber calificado a Putin de «amigo» la semana pasada pese a los últimos ataques rusos.

«Quiero llegar a un acuerdo (…), tengo que lograr que se cierre un pacto. Están perdiendo 25.000 personas al mes. Podría entrar y decir ‘no me gustas’, y entonces tendríamos el mismo problema que con Zelenski y Putin», ha explicado, tras confirmar que abordó la situación ucraniana en la reunión que mantuvo la noche anterior con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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