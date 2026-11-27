SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) defendió la legalidad del proceso de adjudicación de frecuencias radioeléctricas a las empresas Viettel y Claro Dominicana.
El organismo reaccionó ante declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien manifestó preocupación por Aspectos relacionados con esa licitación.
Informó que los juristas Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Francisco Puello Herrera examinaron el procedimiento de Licitación Pública Internacional Indotel/LPI-001-2026 y respaldaron la legalidad de las adjudicaciones, conforme a los análisis jurídicos presentados.
INFORMES RESPALDAN EL PROCESO
En sus conclusiones, Flavio Darío Espinal calificó la licitación como un procedimiento válido, legítimo y jurídicamente defendible. Sostuvo que no existen elementos que demuestren que el Indotel actuara fuera de sus competencias ni que las objeciones presentadas evidencien vicios manifiestos de legalidad.
Los informes también señalaron que los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Claro y Altice no suspendían automáticamente el proceso, mientras que el Tribunal Superior Administrativo rechazó las medidas cautelares solicitadas por ambas compañías.
Por su parte, Juan Francisco Puello Herrera concluyó que la oferta de Viettel cumplió sustancialmente con las condiciones establecidas en el pliego de la licitación, incluidos los aspectos económicos, el orden de adjudicación, la ubicación de los bloques de frecuencias y las garantías exigidas.
No obstante, el análisis identificó aspectos que requieren verificación, entre ellos el cumplimiento del límite de tenencia de espectro en la banda de 700 MHz, antes de la firma del contrato. También señaló errores materiales y omisiones en la motivación de la resolución que deben ser corregidos.
INDOTEL PROYECTA INGRESOS POR RD$5,560 MILLONES
El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, informó que la institución proyecta recibir RD$5,560.42 millones en ingresos líquidos durante el período 2026-2032, como resultado de las concesiones de frecuencias otorgadas a Viettel y Claro Dominicana.
Explicó que estos recursos permitirán fortalecer la fiscalización, supervisión y monitoreo del espectro radioeléctrico, además de financiar proyectos de conectividad, educación, salud, inclusión digital y seguridad ciudadana.
El pronunciamiento del Indotel se produce en medio del debate generado por las preocupaciones expresadas por la diplomática estadounidense sobre la participación de la empresa vietnamita en el sector de las telecomunicaciones dominicano.
of-am
Washington y la embajadora no han dicho que esa adjudicación es ilegal.
Así que con su respuesta Guido Gómez Mazara y los abogados tratan de camuflajiar públicamente las verdaderas razones que ellos saben muy bien cuales son.
Mirándolo desde un punto de vista guido son de los romántico comunistas que quedan en republicana dominada. odia a los gringos. lo que pasa es que son especialistas en ocultar su verdadero. sentimiento. su padre que en paz descanse. y su grupito son del 14 de junio. esa es su Linia. el comunismo
Un grave error, cometido con toda legalidad
es soborno funciono
CUAL ? los de Quirinio,Florian,Figueredo,Del Mar, de Leonel,o usted se refiere al robo masivo de los funcionarios de Danilo y su familia,a quien se refiere ? eh.
El PIB de Republica Dominicana es cosecuencia mayoritariamente de tratados de libre comercio con USA con acceso preferencial, ademas más del 20% de los nacionales por décadas residen en USA y Mandan remesas por más de 10mil millones de dolares angles, nuestro PIB creo que promedia los 150mil milliones de dolares, en donde ni China, ni Vietnam aportan nada, es una traicion de nuestra parte ir a llevarle el fruto con USA a Chinos y Vietnamitas.
Especialmente Los Chinos se están llevando esos benficios, en donde seran usados para comprar armas contra Estados Unidos.
Hay ñeñe! Maña fuera que no lo defendera con tantos millones $$$$$ de razones, de que tu ve abogados de prestigio y con especialidad y corporativo defendiendo esos contrato es porque hay cuartos.
Embajadora ahi tiene la aclaracion, explique que motiva su preocupacion de esos contractos.LA TESIS NEWTONIANA RELATIVA A QUE TODO HECHO OBEDECE A UNA CAUSA. A mi entender hay un comportamiento exagerado. Creo que toda administracion,cada gobierno se rigen por orden jerarquico,de mayor a menor. Por su condicion de maxima representante de su pais debio comunicarse primero con el presidente Luis Abinader Corona quien es el responsable de la R.D.
Ay Guido, no quiera correr más que la bola, que eres out.
Asi es hace mucho, la busqueda es legal
Da vergüenza ver a mis dominicanos ataca di un concurso legal
Nosotros los dominicanos mal agradecidos, esté pais (USA) nos recibios con los brazos abiertos y ahora jodemos