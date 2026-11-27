SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) defendió la legalidad del proceso de adjudicación de frecuencias radioeléctricas a las empresas Viettel y Claro Dominicana.

El organismo reaccionó ante declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien manifestó preocupación por Aspectos relacionados con esa licitación.

Informó que los juristas Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Francisco Puello Herrera examinaron el procedimiento de Licitación Pública Internacional Indotel/LPI-001-2026 y respaldaron la legalidad de las adjudicaciones, conforme a los análisis jurídicos presentados.

INFORMES RESPALDAN EL PROCESO

En sus conclusiones, Flavio Darío Espinal calificó la licitación como un procedimiento válido, legítimo y jurídicamente defendible. Sostuvo que no existen elementos que demuestren que el Indotel actuara fuera de sus competencias ni que las objeciones presentadas evidencien vicios manifiestos de legalidad.

Los informes también señalaron que los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Claro y Altice no suspendían automáticamente el proceso, mientras que el Tribunal Superior Administrativo rechazó las medidas cautelares solicitadas por ambas compañías.

Por su parte, Juan Francisco Puello Herrera concluyó que la oferta de Viettel cumplió sustancialmente con las condiciones establecidas en el pliego de la licitación, incluidos los aspectos económicos, el orden de adjudicación, la ubicación de los bloques de frecuencias y las garantías exigidas.

No obstante, el análisis identificó aspectos que requieren verificación, entre ellos el cumplimiento del límite de tenencia de espectro en la banda de 700 MHz, antes de la firma del contrato. También señaló errores materiales y omisiones en la motivación de la resolución que deben ser corregidos.

INDOTEL PROYECTA INGRESOS POR RD$5,560 MILLONES

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, informó que la institución proyecta recibir RD$5,560.42 millones en ingresos líquidos durante el período 2026-2032, como resultado de las concesiones de frecuencias otorgadas a Viettel y Claro Dominicana.

Explicó que estos recursos permitirán fortalecer la fiscalización, supervisión y monitoreo del espectro radioeléctrico, además de financiar proyectos de conectividad, educación, salud, inclusión digital y seguridad ciudadana.

El pronunciamiento del Indotel se produce en medio del debate generado por las preocupaciones expresadas por la diplomática estadounidense sobre la participación de la empresa vietnamita en el sector de las telecomunicaciones dominicano.

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