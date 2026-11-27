Estados Unidos se consolida como el principal destino de la emigración de República Dominicana, al albergar a más de 1,2 millones de personas nacidas en la nación caribeña.

La cifra confirma la posición predominante de ese país en la distribución territorial de las comunidades de dominicanos en el exterior, por delante de otras naciones de recepción como España y Canadá.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la masa total de emigrantes de origen dominicano se ubicó en 1,917,153 personas en 2024. Este volumen sitúa a la diáspora insular con un peso equivalente al 4,4% de todos los latinoamericanos que residen fuera de sus fronteras nacionales, lo cual refleja una dinámica de desplazamiento sostenida a lo largo de las últimas dos décadas. (Reproducido de Infobae.com) sp-am