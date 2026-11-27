SANTO DOMINGO.– La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, afirmó que las recomendaciones de su Gobierno sobre el uso de tecnología en el proyecto de telecomunicaciones que desarrollará la empresa vietnamita Viettel en el país no constituyen una injerencia en los asuntos internos ni una falta de respeto a la soberanía dominicana.
En un comunicado difundido este viernes, la diplomática sostuvo que Estados Unidos considera a República Dominicana un país amigo y que sus planteamientos responden a preocupaciones de seguridad tecnológica, bajo los mismos criterios que aplica en su propio territorio.
RECOMENDACIONES SOBRE TECNOLOGÍA CONFIABLE
Campos explicó que Washington ha recomendado al Gobierno dominicano exigir a Viettel que utilice exclusivamente tecnología procedente de países considerados confiables y que formen parte del Convenio de Budapest.
Como argumento, señaló que, aunque Viettel opera en Estados Unidos, no utiliza tecnología china en ese territorio, mientras que en Perú emplea tecnología 100 % china.
«La realidad es que, precisamente porque Estados Unidos considera a la República Dominicana un verdadero amigo, deseamos para ustedes exactamente lo mismo que exigimos en nuestro propio país», expresó la embajadora en el documento.
RECHAZA SEÑALAMIENTOS DE INJERENCIA
La representante diplomática también cuestionó los intentos que, según afirmó, buscan manipular la narrativa mediática para desacreditar las recomendaciones estadounidenses.
Rechazó los señalamientos de que la posición de Washington represente una intervención en las decisiones soberanas de República Dominicana y defendió el derecho de los países amigos a expresar sus preocupaciones y ofrecer recomendaciones.
«Los amigos se dicen la verdad y ofrecen consejos que ellos mismos siguen», manifestó Campos.
La embajadora concluyó su comunicado con una advertencia sobre las implicaciones económicas y de seguridad de estas decisiones: «Lo barato sale caro».
an/am
Nooooo y que es?INTROMISIION !
NO TAMPOCO FUERON LAS INVASIONES DE 1916, LAS DE 1965, LOS CIENTOS DE INVASIONES QUE EEUU HA REALIZADO DONDE HAYA TENIDO UNA EMBAJADA. DICEN QUE EL UNICO LUGAR QUE EEUU NO INTERVENIDO EN EN SU PROPIO PAIS POR NO TENER UNA EMBAJADA….PRENSA M I ER DA ……EN VE DE DEMENTIR A ESOS LADRONES INVASORES….PRENSA VENDIDA…CADA VEZ QUE ESTOS INVASORES DICEN O HACEN ALGO HAY QUE RECORDARLE SU HISTORIA DE IMPERIO INVASOR E INTENVENTOR.
No constituye una injerencia…sino una REPRIMENDA de parte de la amo a su lacayo caribeño
Guido con un pasado oscuro. Corrupción y narco
Ahora esta dando consejos pero con la precion que ella le metio al indotel. Esta embajadora debe pensar antes de hablar. Ahora dices que » lo barato sale caro» eso es problemas de los DOMINICANO porque ustedes tienen a VIETTEL en USA y entonces con doble moral.
ni aun explicandolo… con lujo y detalle… de que, Viettel… esta en e. u… y que, esta utiliza… tecnologia puramente… estadounidense… y tu, criticas su presencia… dimes, lee y asimilalo… comprendes!…
Alguna vez la embajadora dominicana en Washignton Maria Isabel Castillo ha metido el hocico en los asuntos comerciales , politicos , sociales y tecnologicos de USA , alguna vez el gobierno de Trump le permitiria a nuestra embajadora opinar en sus asuntos ni ser una proconsul que se mete en todo y hasta en misa . senora Leah Campos usted es una atrevida se esta cogando de lo poderosa que es USA para violar nuestro derechos soberanos .
Los días de Guido Gómez Mazara están contado en INDOTEL, sea que él renuncie, lo cancelen o lo muevan a otro lugar…Existe un trasfondo que no ha salido a la luz pública sobre esta empresa vietnamita…Guido si se mete en vaina, es mi candidato para yo votar en el 2028!!!
Si señora eso es un intrometimiento de parte de su régimen dictatorial, el cual se comporta de forma permanente asi y en todas partes. A lo mejor usted no se habrá dado cuenta del trampo loco que es el pedofilo, mafioso, corrupto, delincuente y tirano Donald Trump, asi como su jefe inmediato el perro lleno de odio Narco Rubio y los locos JV D´Vance y Pete Getse
Despues de su descarado ingerencismo, ahora quiere echar pa’trás… » …que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo…JAMÁS !!!
Fé de errata: injerencismo…
Aquí vivimos bien, gracias por dejarnos entrar a está gran nacion