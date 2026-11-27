«Los amigos se dicen la verdad y ofrecen consejos que ellos mismos siguen», manifestó Campos.

SANTO DOMINGO.– La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, afirmó que las recomendaciones de su Gobierno sobre el uso de tecnología en el proyecto de telecomunicaciones que desarrollará la empresa vietnamita Viettel en el país no constituyen una injerencia en los asuntos internos ni una falta de respeto a la soberanía dominicana.

En un comunicado difundido este viernes, la diplomática sostuvo que Estados Unidos considera a República Dominicana un país amigo y que sus planteamientos responden a preocupaciones de seguridad tecnológica, bajo los mismos criterios que aplica en su propio territorio.

RECOMENDACIONES SOBRE TECNOLOGÍA CONFIABLE

Campos explicó que Washington ha recomendado al Gobierno dominicano exigir a Viettel que utilice exclusivamente tecnología procedente de países considerados confiables y que formen parte del Convenio de Budapest.

Como argumento, señaló que, aunque Viettel opera en Estados Unidos, no utiliza tecnología china en ese territorio, mientras que en Perú emplea tecnología 100 % china.

«La realidad es que, precisamente porque Estados Unidos considera a la República Dominicana un verdadero amigo, deseamos para ustedes exactamente lo mismo que exigimos en nuestro propio país», expresó la embajadora en el documento.

RECHAZA SEÑALAMIENTOS DE INJERENCIA

La representante diplomática también cuestionó los intentos que, según afirmó, buscan manipular la narrativa mediática para desacreditar las recomendaciones estadounidenses.

Rechazó los señalamientos de que la posición de Washington represente una intervención en las decisiones soberanas de República Dominicana y defendió el derecho de los países amigos a expresar sus preocupaciones y ofrecer recomendaciones.

«Los amigos se dicen la verdad y ofrecen consejos que ellos mismos siguen», manifestó Campos.

La embajadora concluyó su comunicado con una advertencia sobre las implicaciones económicas y de seguridad de estas decisiones: «Lo barato sale caro».

an/am