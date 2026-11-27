México registró un superávit comercial de 9.552 millones de dólares entre enero y octubre de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO.- México registró un superávit comercial de 9.552 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, frente al déficit de 2.872 millones reportado en igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En octubre, el saldo favorable alcanzó los 298 millones de dólares, en contraste con el déficit de 606 millones registrado en septiembre.

El resultado respondió al aumento del superávit de productos no petroleros, que pasó de 2.748 a 4.591 millones de dólares, aunque el déficit petrolero se amplió de 3.354 a 4.293 millones.

Las exportaciones de mercancías sumaron 86.009 millones de dólares en octubre, un crecimiento interanual del 30,2 %. Las ventas externas no petroleras aumentaron un 31,2 %, mientras que las petroleras disminuyeron un 3,4 %.

Por su parte, las exportaciones manufactureras alcanzaron los 81.243 millones de dólares, con un incremento del 31,8 % respecto al mismo mes de 2025.

Entre los mayores avances figuraron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un alza del 73,6 %; los productos siderúrgicos, con un 13,2 %; y la maquinaria y equipo especial para diversas industrias, con un 7,7 %.

Las importaciones también crecieron. En octubre totalizaron 85.711 millones de dólares, un aumento interanual del 30,8 %, según el Inegi.

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