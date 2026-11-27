SANTO DOMINGO. La empresa Universal Ordenance, S.R.L. denunció presuntas irregularidades en una licitación de la Policía Nacional para la compra de botas tácticas y de campaña, tras ser excluida de dos renglones del proceso y cuestionar los argumentos utilizados por la institución.

La compañía señaló que la Policía modificó cuatro veces los motivos de su descalificación en la licitación POLICÍA NACIONAL-CCC-LPN-2026-0003, correspondiente a los renglones 20 y 21.

Según la empresa, la exclusión inicial, comunicada el 11 de noviembre, alegaba incumplimientos relacionados con la autenticidad del cuero y el espesor de las plantillas. Sin embargo, el 17 de noviembre la institución reconoció que esas observaciones se sustentaban en afirmaciones genéricas y solicitó una certificación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) que, según la denunciante, no figuraba en el pliego de condiciones.

Universal Ordenance también cuestionó que la Policía contactara al fabricante en China desde una cuenta de Gmail para verificar documentos comerciales. Afirmó que el proveedor confirmó su autenticidad, pero la respuesta no fue considerada en la evaluación.

La compañía agregó que el 23 de noviembre la institución incorporó un nuevo argumento de exclusión relacionado con la presentación de documentos en inglés.

Mercedes Cesarina Guance Infante, gerente de la empresa, calificó el procedimiento de arbitrario y sostuvo que los criterios aplicados no se corresponden con las condiciones originales del concurso.

Universal Ordenance solicitó al director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, suspender la adjudicación de los dos renglones, resolver los recursos pendientes y revisar las actuaciones de la comisión evaluadora.

La empresa indicó que los documentos que sustentan sus señalamientos forman parte del expediente de la licitación y están disponibles para los medios de comunicación.