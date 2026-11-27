SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que no se dejará provocar por comentarios, rumores ni informaciones difundidas en los medios de comunicación y las redes sociales y defendió el carácter institucional de las negociaciones que desarrolla el Gobierno.

Respondió de esta manera a preguntas de periodistas este viernes sobre las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien cuestionó el contrato suscrito entre el Indotel y la empresa vietnamita Viettel para el desarrollo de redes de telecomunicaciones 4G y 5G.

DEFENSA DEL CARÁCTER INSTITUCIONAL

El funcionario sostuvo que todos los asuntos relacionados con el Indotel se manejan desde una perspectiva institucional, sin dejarse influenciar por presiones externas ni por comentarios que circulen en los espacios públicos.

Aseguró que la entidad continuará trabajando al servicio de los ciudadanos y mantendrá sus puertas abiertas para escuchar reflexiones, críticas, comentarios y sugerencias, como parte de su compromiso con los principios democráticos.

RESPALDO A LA LIBRE COMPETENCIA

El titular del Indotel también reafirmó su respaldo a la competencia y a la promoción de los valores democráticos, al citar el planteamiento del presidente Luis Abinader sobre la importancia de garantizar la libre competencia.

Sus declaraciones se producen en medio del debate generado por el acuerdo con Viettel, luego de que la representante diplomática estadounidense expresara sus reservas sobre las implicaciones tecnológicas y de seguridad del contrato.

Mazara insistió en que su gestión continuará apegada a los criterios institucionales y al cumplimiento de las responsabilidades del organismo regulador de las telecomunicaciones.

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