SANTO DOMINGO.- La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) reconoció a 18 de sus egresados durante la primera edición de la Gala Orgullo UNPHU 2026, una ceremonia que destacó sus contribuciones a la sociedad en ámbitos como la medicina, la educación, la ciencia, la música, el turismo, la innovación y los negocios.

La actividad se celebró en el marco del 60 aniversario de la institución, bajo el lema “Seis décadas de excelencia que trasciende”, y reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes, familiares e invitados especiales.

El rector de la UNPHU, Miguel Fiallo Calderón, resaltó el papel de los graduados en el posicionamiento de la academia y afirmó que la excelencia trasciende cuando el conocimiento y la ética se ponen al servicio del bien común.

Los homenajeados fueron distribuidos en cinco categorías: Legado Vivo, Excelencia con Evidencia, Humanismo Sostenible, Innovación con Propósito y Comunidad que Trasciende.

Entre los reconocidos figuran Rafael Blanco, Ramón Tallaj, María Elena Vásquez, Janina Mercedes Rosado Peralta, Thaís Herrera, Sina del Rosario y Jaime Óscar González Hernández.

En representación de los egresados, Blanco destacó la importancia de mantener el vínculo con la universidad y continuar contribuyendo al desarrollo nacional desde distintos espacios profesionales.

Por su parte, Rosa Milagros Abreu Debord, presidenta de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña, reafirmó el compromiso de esa entidad con la protección de los principios, la identidad y el patrimonio institucional.

La gala también buscó fortalecer los vínculos entre distintas generaciones de graduados y promover su participación en el crecimiento de la universidad.

dh/am