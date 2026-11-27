PUERTO PRÍNCIPE.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció una ayuda de un millón de dólares para fortalecer el sistema sanitario de Haití, afectado por la violencia armada y la falta de recursos.

Durante una visita al Hospital Universitario de Puerto Príncipe, el funcionario informó que parte de los fondos se utilizará para atender las necesidades de pacientes y personal médico, así como para adquirir un escáner y equipos especializados para nuevos quirófanos, informó el diario Le Nouvelliste.

Ghebreyesus estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública y Población, Bertrand Sinal. El funcionario fue recibido en el país por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

La visita se produce en medio de una profunda crisis sanitaria. En Puerto Príncipe, el 49,5 % de los centros de salud permanece cerrado. A escala nacional, el 24,5 % de los hospitales está inactivo y el 48,5 % funciona parcialmente, según el medio haitiano.

La inseguridad también dificulta la distribución de medicamentos y limita el acceso de la población a los servicios médicos.

Pese a ese panorama, el director de la OMS reconoció la labor de los profesionales haitianos y llamó a mantener el apoyo internacional para garantizar y ampliar la atención sanitaria esencial.

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