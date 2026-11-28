SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Policía Nacional informó que las investigaciones preliminares sobre la muerte de un ciudadano haitiano identificado únicamente como Santos, de entre 35 y 40 años, apuntan a que falleció como consecuencia de una caída accidental y no de una acción criminal, en el sector La Rotonda, municipio de Navarrete.

De acuerdo con las informaciones recopiladas, el hombre trabajaba como seguridad de un establecimiento comercial y habría sufrido el accidente mientras perseguía a un individuo que presuntamente intentó penetrar al negocio, luego de ser captado por las cámaras de vigilancia manipulando una puerta enrollable.

CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE

Según la versión preliminar, durante la persecución el vigilante resbaló y cayó, golpeándose la cabeza contra un fragmento de concreto ubicado en el canal.

El diagnóstico inicial señala que sufrió un trauma en la región frontal del cráneo. Sin embargo, las autoridades esperan los resultados de la autopsia para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

INVESTIGAN EL CASO

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias y la fijación fotográfica, además de recolectar varios objetos, entre ellos una pata de cabra.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar las circunstancias exactas del suceso.

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