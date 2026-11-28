Por EDWIN DE LA CRUZ

El caso de Melissa Medina, la joven de 22 años fallecida en un apartamento del sector Piantini, ha dejado al descubierto una preocupante realidad del ejercicio de la comunicación en República Dominicana: la facilidad con que algunos comunicadores convierten comentarios, rumores y versiones sin confirmar en supuestas verdades informativas.

En medio de la atención pública que despertó su muerte, uno de los asuntos que generó mayor controversia fue la versión de que su cuerpo había sido cremado. A partir de esa información, algunos comunicadores comenzaron a formular hipótesis sobre una posible intención de eliminar evidencias que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.

Sin embargo, posteriormente, personas cercanas a la familia aclararon que Melissa había sido sepultada en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este, y no cremada, como se había informado inicialmente.

Más allá de las contradicciones que se produjeron en la cobertura de este hecho, lo verdaderamente preocupante es la ligereza con que se construyeron interpretaciones y se difundieron sospechas sin contar con elementos suficientes para sustentarlas.

Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes ejercemos la comunicación.

Un periodista no está llamado a repetir lo que escucha, sino a investigar lo que ocurre. Su primera obligación no es ser el primero en divulgar una información, sino procurar que aquello que comunica sea cierto. La velocidad nunca debe estar por encima de la veracidad.

Resulta particularmente peligroso que quienes tienen espacios en la radio, la televisión y las plataformas digitales utilicen su influencia para amplificar versiones que no han comprobado. Cuando un comentario se presenta con la autoridad de una voz pública, deja de percibirse como un simple rumor y comienza a adquirir apariencia de verdad. Y es precisamente ahí donde la desinformación encuentra terreno fértil.

No se trata de impedir que los comunicadores cuestionen las actuaciones de las autoridades, exijan transparencia o planteen interrogantes sobre una investigación.

Todo eso forma parte de una prensa libre y necesaria. Se trata de entender que preguntar no es lo mismo que acusar, y que una hipótesis no puede presentarse como un hecho comprobado.

La ética periodística exige contrastar las fuentes, verificar los datos, distinguir entre información y opinión y, sobre todo, reconocer cuando se ha cometido un error. Si se tiene la disposición para divulgar una versión que genera impacto, también debe existir la responsabilidad de rectificar cuando se demuestra que no corresponde a la realidad.

El daño de una información falsa no siempre termina cuando aparece la aclaración. Muchas veces, la versión inicial permanece en la memoria colectiva, mientras la rectificación recibe menos atención. Y detrás de cada noticia hay personas, familias y reputaciones que merecen respeto.

La muerte de Melissa Medina merece una investigación seria, transparente y apegada a los procedimientos científicos y legales. Su familia merece respeto y la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Pero ese derecho no puede convertirse en una licencia para especular.

La credibilidad no se construye hablando más alto, opinando sobre todo o publicando primero. Se construye investigando, comprobando y teniendo la honestidad de reconocer lo que no se sabe.

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